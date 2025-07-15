廣東順德爆發基孔肯雅熱　478人確診均屬輕症　症狀與登革熱相似

7月15日，佛山市順德區衛生健康局通報，順德區7月8日發現一宗境外輸入引起的基孔肯雅熱本地疫情，當局全力開展防控工作。經主動病例搜索和檢測，截至7月15日，全區累計報告478宗確診病例，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，均為輕症。



基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起的急性傳染病，臨床症狀以發燒、皮疹及關節疼痛為主。該病與登革熱相似，主要由白紋伊蚊（俗稱花斑蚊）傳播，可通過清理孳生地、殺滅蚊蟲等措施阻斷傳播途徑。

基孔肯雅熱由白紋伊蚊傳播。（視覺中國）

佛山市順德區衛生健康局稱，當前正值高溫多雨季節，蚊蟲活動頻繁，已進入登革熱、基孔肯雅熱等蚊媒傳染病高發期，廣大市民要增強防控意識，定期翻盆倒罐、清理積水、清除雜物，從源頭上消除蚊蟲孳生環境；加強個人和居家防蚊措施，避免蚊蟲叮咬；若出現上述類似症狀，請及時就診，並主動告知旅居史和蚊蟲叮咬史。