周永恆天水圍踩風火輪被捕 認罪稱當時靠送外賣為生 罰款兼停牌
撰文：郭顥添
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前藝人周永恒涉嫌在天水圍違規駕駛電動單輪車（俗稱「風火輪」），今(17日)在屯門裁判法院，承認沒有明顯需要在行人路駕駛等兩罪。辯方求情指，周當時沒有穩定收入，依賴送外賣維生，現已改任髮型師，月入約2萬，希望法庭輕判。署理主任裁判官鄧少雄判周罰款1500元及取消其駕駛資格一年。
周永恆今年3月24日因踩風火輪被警員拘捕(詳看下圖)
案發時報稱送貨員
被告周永恒，41歲，案發時報稱送貨員，被控沒有第三者保險而使用車輛及沒有明顯需要在行人路駕駛罪。被告過往有3項不同類的刑事紀錄。控罪指他於2025年3月24日，在天水圍天湖路的行人路上，使用一輛機動車輛，即一輛黑色電動單輪車，周在使用該車時，並無符合汽車保險（第三者風險）的保險。
路上有30途人未見減速
案情指，警方案發當日在天水圍新北江商場附近打擊交通罪行，期間見周駕駛黑色「風火輪」沿天湖路向新北江商場行駛，當時行人路上約30名途人。警方見周雙腳踩在電動單輪車上，沒跡象會減慢速度，即上前截停並拘捕周。周警誡承認該電動單輪車沒有購買第三者保險。經警方調查後發現該單輪車有電動摩打，按一下開關掣就能啟動。
求情稱已轉任髮型師
辯方代表求情指，周與太太及7歲兒子住在天水圍，太太是家庭主婦，周是家庭經濟支柱，案發時周沒有穩定收入，靠任外賣員養家維生。周現已改任髮型師，月入約2萬元。本案中並未造成意外或財產損失，望法庭輕判。
案件編號：TMCC 1260/2025
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