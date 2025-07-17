港鐵小蠔灣站灌漿時　東涌綫路軌5監測點上升幅度超標　工程暫停

屋宇署今日（17日）表示，港鐵公司位於大嶼山擬新建的小蠔灣站項目，在進行嵌岩工字鋼樁工程前的灌漿防護工程期間，港鐵東涌綫近小蠔灣車廠的一段路軌有五個監測點於周二（15日）的上升記錄達到22至48毫米，超逾20毫米的預設停工指標。按既定程序，該項目工程已於同日暫停。



根據小蠔灣車廠公私營房屋發展計劃位置圖，臨海和鄰近港鐵小蠔灣站的用地，均撥作港鐵私人住宅和商業發展項目。（文件截圖）

屋宇署表示，有關監測點是港鐵公司按照鐵路保護程序設置，以便監察沉降數據，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全。

屋宇署：無影響鐵路設施結構和鐵路運作安全

屋宇署和機電署於周二午夜派員視察受影響的路軌，屋宇署確認承托路軌的結構安全；而機電署已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的監測記錄及評估報告，認同評估報告確定該路段狀況符合安全運作要求的結論。相關情況沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

屋宇署、機電署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。屋宇署與港鐵公司已要求負責該項目的註冊建築專業人士制訂緩解措施，並採取能夠減輕對鐵路設施影響的施工方法。

當接獲有關工程項目的緩解措施建議或修訂圖則以及復工要求的申請後，屋宇署會嚴格審核提案，以確保鐵路設施的結構安全。機電署亦已要求港鐵公司實施嚴謹的監測措施，以繼續確保鐵路運作安全。當復工要求獲得接納後，屋宇署及機電署會向公眾公布有關決定。

小蠔灣站建造工程工地。（資料圖片）

港鐵：東涌綫維持安全運作

港鐵公司表示，已聯同政府部門進行檢查，並確認東涌綫鐵路服務維持安全運作，不受影響。相關的架空電纜地基工程，是整個小蠔灣站建造項目的其中一部份，將東涌綫路軌改動以接駁未來小蠔灣站。

共設450個監測點 其中5個上升記錄超出停工指標

港鐵指，由於工程位於鐵路保護區內，自2024年8月工程開展至今，公司一直嚴格確保安全，並要求工程承建商於鄰近鐵路段及設施設置約450個監測點，監察相關設施的升降數據。

港鐵已指示該工程的註冊建築專業人士提供優化施工方法及緩解措施，防止再次出現類似情況。港鐵會在確認建議方法及措施在後續工程不會影響鐵路設施和營運安全，並經有關部門審視後，始批准承辦商恢復施工。