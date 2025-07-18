3COINS｜逾2500款貨品「與日同價」　相似貨品定價高於淘多多

日本人氣雜貨店3COINS首間旗艦店今日（18日）開幕，選址銅鑼灣希慎廣場，貨品「與日同價」，售價介乎18至228元。與淘多多等淘寶式平價雜貨店相比，3COINS定價較高。



以電動磨甲機為例，兩款商品的功能大致相近，設有電動磨甲及圓形挫甲位，淘多多售45元，3COINS則售150元。有市民認為3COINS品質較好，「3COINS買嘢會想有啲設計感、外觀精美，例如旅行袋；平價個啲我就唔會理外觀，好似係屋企嘅清潔用品類。」



日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

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相近產品 3COINS貴過淘多多

3COINS香港標榜「與日同價」（售價包括日本10%消費稅），推出「搶買價」，以日元商品稅後價格計算，商品價格均以日元標示，介乎港幣18元至228元，以最平18元為例，日元標示為330円，與現時日元5.3算匯率相若。

《香港01》記者將淘多多及3COINS兩款同類型商品進行比較，以電動磨甲機為例，兩款商品的功能大致相近，設有電動磨甲及圓形挫甲位，淘多多款售45元，3COINS則售150元，都屬中國製造，3COINS貨品貴約兩倍。

另以美甲燈為例，淘多多僅提供一款「速幹小型家用美甲烤燈」，售28元；3COINS則提供3款美甲燈，設有筆型款、旅行款及家用款，價格介乎18至60元不等。

3COINS香港將維持「與日同價」並推出「搶買價」，以日元商品稅後價格計算，有別於一貫進口商品慣用的漲價手法。（廖雁雄攝）

商品價格均以日元標示，介乎港幣18元至228元，以最平18元為例，日元標示為330円，與現時日元匯率相若。（廖雁雄攝）

商品價格均以日元標示，介乎港幣18元至228元，以最平18元為例，日元標示為330円，與現時日元匯率相若。（廖雁雄攝）

市民胡先生表示，3COINS是赴日旅遊必去的地點之一，認為價廉物美。他指雖然相比起淘多多、DAISO等平價雜貨店，3COINS定價較高，但品質較好，「3COINS買嘢會想有啲設計感、外觀精美，例如旅行袋；平價個啲我就唔會理外觀，好似係屋企嘅清潔用品類。」他預計開幕初期會很多人，「遲啲少人啲先嚟行！」

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）