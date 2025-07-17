60歲照顧者一湊二　97歲母親四度失禁　崩潰一刻獲支援專線幫助

社會不時有因照顧者不堪壓力而出現的倫常慘案，皆因照顧者要面對的壓力實在很大。已滿60歲的林女士是一名「一湊二」的照顧者，要同時照顧70歲的丈夫及97歲的母親。母親大小二便失禁，卻連續四日不聽話自己去洗手間，弄得滿地也是糞便，要林女士清理。到第四日時，林女士實在崩潰了，於是致電照顧者支援專線，對方立即替她安排暫托院舍，讓她可以放假幾天，放鬆心情。



另一照顧者梁女士亦要照顧73歲、患上柏金遜症的男家人。由於他很容易跌倒，所以基本上要全天候看顧。一個晚上，梁女士發現自己有中風跡象而緊急入院，更要即時留醫。雖然自己抱恙在身，但她記掛着家人，生怕有意外。這時她想起在電台聽過照顧者支援專線，於是便致電過去。對方立即上門查看伯伯情況，更安排食物給他及安排暫托院舍。梁女士說：「屋企人都冇做得咁好。」



60歲林女士是一個「一湊二」的照顧者，要同時照顧70歲的丈夫及97歲的母親。（洪戩昊攝）

母親自己去洗手間弄得滿地也是糞便 林女士與患心臟病丈夫清理

一名社工兩年前注意到林女士的情況，於是給了她照顧者支援專線的電話號碼，讓她有需要時使用。林女士將電話號碼貼在家中，兩年從未撥打。「一湊二」的林女士說，近期母親大小二便失禁，明明已叮囑母親不要自己去洗手間，母親卻連續四日不聽話，弄得滿地也是糞便，要林女士清理。有心臟病的丈夫則在後面負責遞濕紙巾。

撥打照顧者支援專線 社工助安排其母入暫托院舍住數天

林女士連續第四天看到滿地糞便時天還未亮，她崩潰了，想起照顧者支援專線，便立即撥打號碼。接線的社工大概瞭解情況後，便提出跟母親對話。社工全程沒有責備對方，而是請她到暫托院舍住數天，讓女兒休息。社工安撫完母親後，再安撫林女士的情緒。

林女士撥打照顧者支援專線的接線中心，社工協助安排其母入暫托院舍住數天。（洪戩昊攝）

社工兩小時後便替林女士找了一所暫托院舍，更安排了工作人員協助拿行李。當晚12時，社工再到林女士的家中，親自把前往暫托院舍的開支交還給她，因爲照顧者支援專線會爲有經濟困難的照顧者提供前往暫托服務的交通津貼。

一日之內——唔夠24小時，由一個好彷徨、好似就嚟癲嘅狀態，變到佢哋全部嘢都幫我搞掂晒。我真係好多謝佢哋。 照顧者林女士

母獲安排入住政府資助老人院 林女士：現時可以睡覺

本月2日，林女士的母親進入了政府資助老人院，24小時有人照顧，她頓時輕鬆不少。被問及生活最大的改變，她回答現時可以睡覺，因爲以往母親隨時也會要她煮東西，她只能把握很短的時間睡覺。

照顧者支援專線的接線中心。（洪戩昊攝）

社工上門探訪需要暫托服務的求助者時，會帶備日用品。（洪戩昊攝）

梁女士要照顧73歲、患上了柏金遜症的家人。（洪戩昊攝）

照顧者因有中風跡象入院 幸得支援專線幫助

梁女士去年10月一個晚上，發現有中風跡象而緊急入院，獲安排即時留醫。可是家中有一名73歲、患上柏金遜症的男家人要她照顧，該位伯伯很容易跌倒，所以基本上要她全天候看顧。因此生怕伯伯有意外，但自己又要留院，頓失所措。

這時她想起在電台聽過照顧者支援專線，於是便致電過去。對方立即上門查看伯伯情況，更安排食物給伯伯，又安排暫托院舍。在梁女士住院期間，她不斷致電照顧者支援專線，跟進情況。她出院後立即到暫托院舍接伯伯回家。

屋企人都冇做得咁好啦，而且你唔會識呢啲資源。 照顧者梁女士

情緒都緊要㗎嘛。只要肯踏出呢一步（求助），可能有好多資源會幫到。 照顧者梁女士

照顧者支援專線成立以來已接過近10萬個電話

照顧者支援專線主任何泇儀指，專線成立以來已接過近10萬個電話，當中以護老者佔比最多。社工接到電話後，會轉介求助者給不同機構，如暫托院舍、提供上門看顧服務的機構等；專線亦有外展服務，會安排社工上門探訪求助者，因爲講電話很難知道求助者的真實需要。

她指即使解決了即時求助，照顧者支援專線的社工依然會撥打關顧電話給有需要人士。他們亦有一個服務指標，即使未能即時接聽電話，也要30分鐘內回電。