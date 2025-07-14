照顧者資料庫今起試行　社協關注社署是否有專人接觸個案

政府今日（14日）起試行建立「動態高風險照顧者資料庫」，未來一兩星期起亦會在觀塘及沙田試行安排關愛隊上門探訪獨居及雙老公屋長者。社區組織協會幹事阮淑茵今在電台節目上關注個案轉介至社署後，是否已理順行政程序，及時為被照顧者提供送飯和暫托等服務。



政府今日（14日）起試行建立「動態高風險照顧者資料庫」，未來一兩星期起亦會在觀塘及沙田試行安排關愛隊上門探訪獨居及雙老公屋長者。（資料圖片）

高風險照顧者資料庫明日（14日）起試行，勞工及福利局局長孫玉菡表示，試行階段會有約8,000至9,000人納入資料庫中，期望可擴大涵蓋過百萬名長者。（資料圖片／廖雁雄攝）

未來一兩星期起亦會在觀塘及沙田試行安排關愛隊上門探訪獨居及雙老公屋長者。（資料圖片）

政府即日起試行建立高風險照顧者資源庫，醫管局如果接收到正領取低收入照顧津貼的照顧者，將會通知社署並上門、並向被照顧者提供支援。

阮淑茵出席港台節目《千禧年代》時指，措施可回應照顧者需求，她指有不少照顧者不敢求助，或令被照顧者缺乏支援，但措施可舒緩他們的憂慮和壓力。

阮淑茵出席港台節目《千禧年代》時指，措施可回應照顧者需求，她指有不少照顧者不敢求助，或令被照顧者缺乏支援，但措施可舒緩他們的憂慮和壓力。（資料圖片）

阮淑茵：建立篩選機制 將高風險人士納入資料庫

阮淑茵稱留意到部正領取綜援或「生果金」的家庭等較低收入人士，未有包括在今次試行計劃當中，她希望可擴展到其他社群、建立篩選準則，「建立一啲篩選機制，睇睇邊啲是高風險人士納入去資料庫，可以數據大啲、更準確及快啲更精準搵到有需要嘅老人家」。

她認為計劃開始時需要多些人士做這些篩選。政府亦需「有能力做到」，包括要有清晰行政程序及相關送飯和暫托等服務。

阮淑茵又關注當個案轉介到社署後，如何跟進，社署是否有專人主動接觸被照顧人士，如果只是經社署再轉介到其他機構跟進，則未必可以及時處理到被照顧者的需要，她希望當局可以交代相關細節。

柯創盛指，關愛隊在區內有很強人際網絡，措施可精準「走在悲劇前」。（資料圖片／廖雁雄攝）

柯創盛：可精準「走在悲劇前」 關愛隊應與非政府機構合作

政府未來一至兩周也將在觀塘和沙田區，試行由關愛隊上門探訪公屋的單老及雙老住戶。

觀塘區議員、民建聯柯創盛表示，觀塘區內近兩成是長者，當中單老及雙老住戶共有約3萬人。他指，關愛隊在區內有很強人際網絡，措施可精準「走在悲劇前」，但認為社署理應較掌握區內有需要人士的名單，關愛隊應與長者中心等非政府機構合作，在關愛隊接觸長者後，由中心社工提供支援。

「試驗計劃可約半年做前期檢討、一年做中期檢討，因為所有試驗計劃，若然真係超過一年，可能掌握嘅數字會詳細啲」。柯又希望計劃可盡快擴展至公屋以外，包括住在不適切居所或者劏房的受眾。