照顧者資料庫明起試行 孫玉菡稱如照顧者入院 不會削已有津貼
撰文：林遠航
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高風險照顧者資料庫明日（14日）起試行，領取低收入津貼的照顧者若入院，醫管局將通報社署，由署方跟進被照顧者的情況。勞工及福利局局長孫玉菡在電視節目表示，試行階段會有約8,000至9,000人納入資料庫中，及後會逐步擴展計劃，期望可擴大至涵蓋正領取其餘社署津貼的過百萬長者，特別是當中的雙老戶。
孫玉菡又強調，若照顧者入院、被照顧者需要署方提供服務，不會有額外收費，亦不會因為照顧時數不足而扣減津貼，又強調當局已考慮到私隱問題，不會取得有關照顧者的病歷。
勞工及福利局長孫玉菡今日（13日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，當局明日九時起將與醫管局合作落實高風險照顧者資料庫試點計劃，若發現有領取低收入照顧者津貼人士入院，社署會接獲通知，並派人接觸被照顧者及安排所需服務，例如安排暫託或上門送餐等。
孫玉菡又估計，會有8至9千人受惠，無需事先登記。他又指，若照顧者入院、被照顧者需要署方提供服務，不會有額外收費，亦不會因為照顧時數不足而扣減津貼。他又指，暫託服務現時仍有宿位，「送飯送多一份咋嘛」，政府現階段有足夠資源應付。
好好醫好自己身體，留喺屋企嘅被照顧者，我地會想辦法照顧好佢。
稱考慮私隱問題 不會索照顧者病歷
孫玉菡透露，當局近日才完成資料庫技術上的互通，又指設計時有徵詢私隱專員，已考慮到私隱問題，故不會取得有關照顧者的病歷。
現時本港有170萬滿65歲長者，孫玉菡指，當中四分之三的人拎取社署各項福利津貼，例如綜緩、生果金等，他期望可以將這些長者當中的雙老戶，都納入資料庫當中，將保護網越織越密，不過未有時間表，「漫長嘅時間嚟，但我希望（保護網）做得好大」。
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