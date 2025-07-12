孫玉菡：下周一起照顧者入院 醫管局將通報社署了解被照顧者情況
撰文：吳美松
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近年發生多宗涉及照顧者和被照顧者的命案，以及照顧者意外身故，遺下被照顧者的悲劇。勞工及福利局局長孫玉菡今早（12日）在一個電台節目中表示，醫管局下周一起（14日）發現領取低收入照顧者津貼的照顧者入院，將通報社署，從而建立「動態高風險照顧者資料庫」。署方將派員了解被照顧者是否需要暫托或派送食物等支援，直至個案出院。他預計首階段有9千人受惠，及後會逐步擴展計劃至其他有需要群體。
醫管局與社署互通資料 助照顧被照顧者
孫玉菡今早在商台節目《政經星期六》表示，下周一開始社署會與醫管局合作數據互通，當發現有領取低收入照顧者津貼的照顧者入院，醫管局便會通報社署。
社署接獲通報後，便會透過照顧者專線聯絡個案，或登門接觸，了解其是否需要任何支援。如需要食物，可安排送餐服務，亦可立即為個案安排暫託。孫玉菡強調，醫管局不會將照顧者的病歷交給社署，只會通報住址及電話。
現時做法通過與醫管局合作將數據互通，一見到領取低收入照顧者(津貼)的照顧者入院，每天早上就會發信息給社署，這個人入了院，我們就知道事態嚴重，如果他入了院，被照顧的人不就留在家中嗎？我們就第一時間要找他。
料首階段8至9千人受惠
孫玉菡又表示計劃首階段集中支援正領取低收入照顧者津貼的個案，估計有8至9千人受惠，無需事先登記，如運作暢順便會逐步擴展至其他有需要群體。
孫玉菡又提到照顧者支援熱線運作20個月，接獲約9.5萬個來電，約4成需要情緒支援，其中約1,600宗個案獲轉介到社福機構跟進。
觀塘及沙田試行關愛隊上門探訪單雙老住戶
政府未來一至兩星期又會在觀塘和沙田區，試行關愛隊上門探訪公屋單老和雙老住戶。孫玉菡表示現時有18萬單老和雙老公屋住戶，不足5%有聘用家傭，當局可為他們提供相關社福服務。
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