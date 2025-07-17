東涌綫路軌上升｜結構工程師估計灌漿壓力過大　料需限制車速調整

港鐵小蠔灣站地基工程進行期間，東涌綫近小蠔灣車廠的一段路軌有5個監測點上升幅度超標，需即時停工。



註冊結構工程師倪學仁指，估計路軌上升是由於灌漿時壓力過大，把附近地底的泥土推擠，令路軌被頂高拱起。他又表示，若路軌升幅不平均，列車高速行駛時有可能影響穩定，甚至出現出軌風險。若路軌起伏不嚴重，列車運作可繼續，並安排夜間調整路軌至原來水平。



港鐵指這次是按「鐵路保護機制」向有關工程承建商發出指示，而該機制在於保護鐵路不受其周邊鄰近工程的影響，相關要求比一般營運安全的嚴謹度更高。



港鐵小蠔灣站地基工程進行期間，東涌綫近小蠔灣車廠的一段路軌有5個監測點上升幅度超標，需即時停工。（資料圖片／李澤彤攝）

屋宇署今日表示，港鐵小蠔灣站進行嵌岩工字鋼樁工程前的灌漿防護工程期間，東涌綫近小蠔灣車廠的一段路軌有5個監測點上升記錄達到22至48毫米，超過20毫米的預設停工指標。

註冊結構工程師倪學仁解釋，進行嵌岩工字鋼樁工程時，需要利用大型鑽機在地底鑽一個直徑約600毫米、深達20至30米的大洞，直到岩層，不過鑽探過程所產生的壓力，或會引致周邊地泥土沉陷。

註冊結構工程師倪學仁指，估計路軌上升是由於灌漿時壓力過大，把附近地底的泥土推擠，令路軌被頂高拱起。（資料圖片 / 林若勤攝）

至於灌漿防護工程，是指工程外圍的泥土鑽小洞，並以加壓方式灌水泥漿。水泥漿會填補泥土內的空隙，仿似形成一道加固牆，可以阻擋之後施工時產生的震動。至於今次事件，他估計是由於灌漿時壓力過大，把附近地底的泥土推擠，令路軌被頂高拱起。

倪學仁指出，根據屋宇署指引，地面結構出現25毫米內的升降變化屬安全範圍，超過一半便需檢討方案，而20毫米相當於響起警號，要即時停工。

至於今次事件危險性，他指，若路軌整體一同升高，對行車安全沒太大影響，但若升幅不平均，列車高速行駛時有可能影響穩定，甚至出現出軌風險。倪學仁又指，由於路軌非固定於結構之上，理論上可透過調整路軌下枕木的位置補救，而所需時間，則要視乎路段長短及工程安排。