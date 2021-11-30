中九龍幹線啟德通風樓地基工程復工　曾累啟德隧道旁道路沉降超標

路政署上月初公布，受中九龍幹線項目的啟德通風大樓及行政大樓地基工程影響，鄰近的啟德隧道行政大樓旁輔助道路監測點，於9月30日錄得超逾預設停工指標（25毫米）的沉降。

路政署發言人今日（30日）表示，負責工程項目的承建商已向路政署提交事件報告，並已完成附近地質的加固工程，署方確認復工不會對有關設施的結構構成不良影響，故已批准項目復工。



中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，在9月30日錄得逾停工指標的沉降。（資料圖片/陳永武攝）

路政署表示，由於安裝於鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，於9月30日錄得超逾預設停工指標的沉降，上述地基工程於當日全面暫停，署方亦隨即視察和確認有關輔助道路和鄰近構築物及公用設施的結構安全。

路政署表示，工程承建商已於事後提交事件報告，並建議採取緩解措施，包括灌漿加固地質。在岩土工程方面，路政署已徵詢土力工程處，了解緩解措施對相關結構影響的成效。承建商已修復輔助道路和完成附近的地質加固工程。

路政署指，已與獨立檢測顧問再次視察和確認現時啟德隧道行政大樓旁的輔助道路，以及附近構築物及公用設施的結構安全，建築署亦已視察和確認啟德隧道行政大樓的結構安全。路政署確認復工不會對有關設施的結構安全構成不良影響，而且承建商有監測措施，繼續確保結構和運作安全。

路政署續指，地基工程今日復工，有關輔助道路的修復工作已經完成，其預設停工的沉降指標將維持不變。