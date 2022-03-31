啟德新急症醫院、活化翠屏河地盤曾錄沉降　兩項目均獲准復工

啟德發展區新急症醫院地基工程於去年10月8日颱風「獅子山」襲港期間，4個地面監測點錄得沉降記錄超逾25毫米，即時停工。事隔5個多月，醫管局表示，承建商在進行緩解措施和工地範圍內有關位置的修復工作後，徵詢相關政府部門意見，獲得獨立檢測顧問同意復工。醫管局指，復工要求已於昨日（30日）獲醫管局接納，相關地基工程亦於今日復工。

醫管局發言人指，地盤已加裝臨時結構構件及進行灌漿工程加固地質，早前工地出現凹陷的地面和該處的監測點經已復修，其預設停工的沉降指標將維持不變。

另外，觀塘偉發道近偉業街的「活化翠屏河」項目，今年1月亦被發現沉降達28毫米，須立即停工，渠務署今日表示，承辦商已採取措施加固地質，實地視察後認為附近道路及周邊設施結構安全及運作正常，故批准承建商復工，並按承建商的工程分析，將沉降幅度標準放寬至60毫米，預料工程能如期於2024年竣工。



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醫管局發言人表示，去年10月8日工地範圍內4個地面監測點錄得逾25毫米的沉降記錄，超出預設停工指標，有關地基工程當日暫停。

增設監測點、監測頻率

發言人指，承建商在事後已向醫管局交報告，建議採取緩解措施，包括加裝臨時結構構件及進行灌漿工程加固地質，增加監測點和監測頻率，以減低工程對工地範圍、附近的構築物及公共道路和周邊設施的影響。

醫管局有就承辦商的建議，徵詢相關政府部門包括建築署及土木工程拓展署轄下土力工程處等的意見，並指承建商已完成有關緩解措施和修復工作，提出恢復有關地基工程的要求，並獲獨立檢測顧問同意。

發言人指，醫管局聯同工程項目團隊和獨立檢測顧問已再次視察和確認現時工地、附近的構築物及公共道路和周邊設施的結構和運作安全，醫管局於昨日接納復工要求，工程於今日復工。

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曾預計停工最多八星期可復工

醫院管理局去年10月曾公布，沉降地點位於工地東北面的地面，毗鄰用以興建地庫的臨時支撐工程，估計沉降是由於附近的水壓快速上升，令預先設置的臨時板樁過度移位，導致地面出現沉降。當時醫管局曾預計，可於6至8星期內恢復有關工程，但最終近半年才獲批復工。

發言人指，早前工地出現凹陷的地面和該處的監測點經已復修，其預設停工的沉降指標將維持不變，醫管局及工程團隊會繼續密切監察，並確保新急症醫院能如期完成以提供服務。

活化翠屏河地基工程今日復工 沉降停工標準放寬1.4倍

另外，在觀塘偉發道近偉業街一帶的「活化翠屏河」項目，亦在今年1月12日發現沉降達28毫升，超出預設停工指標的25毫米，承建商隨即停止工程。

渠務署今日表示，負責工程的承建商，事後已向該署提交報告，建議採取適當緩解措施，包括增加監測點和監測頻率，利用灌漿工程加固地質，減低工程復工後，對附近道路及周邊設施的影響，承建商亦已增加監測點並正進行地質加固工程。

渠務署及其工程顧問再次視察，確認現時附近道路及周邊設施結構安全，復工不會影響公眾安全，批准承建商的復工申請，相關地基工程已於今日復工。渠務署表示，已要求承建商進行餘下工程時，必須採取一系列措施，包括嚴格遵循優化的加固工程及施工工序進行地基工程等，以加強地盤監督及工程安全。

渠務署又指，根據承建商的工程分析，依實際地盤環境和相關數據估算，附近道路的累積沉降幅度達到60毫米時，道路的結構安全亦不會受到影響，故接納把相關道路的預設暫時停工監測指標調整為60毫米。