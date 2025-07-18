內地女申高才通涉用假學歷 案押後至9月 控方不反對保釋期離港
撰文：陳曉欣
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持雙程證來港的女子，涉以澳洲大學商科學士資歷申請「高才通」在港居留，後被揭疑是假學歷，被控一項為取得入境證而作出虛假陳述罪。案件今（18日）於沙田裁判法院再訊，控辯雙方需時考慮認罪協商，署理主任裁判官鄭紀航押後至9月22日再訊。由資深大律師清洪代表的女被告，申請候訊期間離港，控方不反對下獲准，鄭官將保釋金由20萬增至25萬元。
涉訛稱有澳洲大學學位
女被告李菲（32歲，LI, FEI），持有中國往來港澳通行證。李被控於2023年10月8日或該日前後，在香港為取得入境證，即一張根據高端人才通行證計劃的在港居留入境許可，而作出虛假陳述，即自稱於2014年7月在澳洲蒙納許大學（Monash University），獲得經濟及工商管理學士學位。
控方不反對被告離港
被告今由資深大律師清洪代表，辯方申請更改保釋條件，控方不反對，署理主任裁判官鄭紀航遂批准申請。被告獲准發還護照，回港後須於24小時內到警署報到，另每周報到3次。
被告早前獲准以20萬元保釋金及20萬元人事擔保保釋，鄭官今將保釋金上調至25萬元。
案件編號：STCC 2029/2025
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