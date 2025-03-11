內地男假學歷獲中大取錄　表現差被揭發　官指社服不切實際囚3月

內地男報中大工商管理碩士課程時，訛稱在美國紐約大學頒發的理學士學位，並由他人代表出席線上面試。他獲取錄後在中大就讀，惟成績欠佳，校方查核後發現他並非紐大畢業。內地男被捕後稱申請由中介安排，他今(11日)在沙田法院承認一項以欺騙手段取得服務罪。辯方求情時曾建議判社會服務令，但署理主任裁判官鄭紀航指即使現在有一簽多行政策，仍為這建議不切實際，判他入獄3個月。



被告鮑俊揚，30歲，被控於2022年12月19日與2024年9月2日之間，向香港中文大學職員訛稱他獲美國紐約大學理學士（2016年頒發），從而不誠實地取得中大提供的工商管理碩士課程的教育及教導服務。

被告鮑俊揚在沙田法院認罪被判囚3個月。（資料圖片)

由他人冒充進行線上面試

案情指，被告2022年12月申請報讀中文大學的工商管理碩士課程時，他在申請表上稱持有美國紐約大學理學士學位（2016年頒發），後來由一名冒充他的男子進行線上面試，又呈上寫上他名字的紐約大學成績表。2023年2月中大取錄被告，他接受並繳付學費。

表現欠佳中大作內部調查揭發

被告於同年8月到中大就讀課程，包括有出席講課、輔導學習小組，並有使用圖書館設施，並有參與考試及評分。惟去年4月由於其表現欠佳，中大進行內部調查後，獲紐約大學回覆證被告並非該校畢業生。中大於去年8月29日報警，被告的入讀資格於9月3日被褫奪。被告於9月16日欲經落馬洲離港時被截停。

指申請由中介安排

被告認他在2014至2018年曾於加拿大Canadore College修讀航空課程，他並非其他學術機構頒授的學士學位持有人，他指其申請由中介處理。他被捕後在警誡下保持緘默。

官指判社會服務令不切實際

辯方求情指，被告因愚蠢而犯案，現已深感後悔，希望法庭可判社會服務令。但鄭官稱，即使內地人現時可以一簽多行來港，仍認為判社會服務令不切實際，以4個半月監禁為量刑起點，扣除認罪的扣減，判被告入獄3個月。

案件編號：STCC3799/2024