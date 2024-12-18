假學歷、高才通造假｜轉介14黑中介至內地　25人被捕　議員斥三低

假學歷及高才通黑中介造假風波延燒多月，署理保安局局長卓孝業周三（18日）出席立法會會議時透露，過去10個月，警方已轉交14間懷疑黑中介予內地部門跟進。過去三年，警方共拘捕25人涉用假學歷報讀本港院校，當中8人已被檢控，3人被定罪。

有議員問及高才通持證人無補交學歷認證文件，而不獲批續簽的數字，卓孝業指「冇呢個分類」，表示有關情況屬「未能提供相關文件」，但無提供相關數字。

立法會議員謝偉俊批評港府「低警覺性、低檢控、低刑罰」，和內地的價值觀差距致高才通成「無掩雞籠」，惟卓孝業否認警覺性低，又稱弄虛作假的人佔總申請人數不足1%。



【黑中介調查・專頁】涉假學歷、高才通造假招數曝光

署理保安局局長卓孝業出席立法會會議，指過去10個月，警方已轉交14間懷疑黑中介予內地部門跟進。（資料圖片／歐嘉樂攝）

三年間25人涉假學歷被捕 三人罪成 最重囚17周

立法會議員陳永光周三（18日）於立法會會議，針對黑中介為各類輸入人才計劃申請人造假的問題提出質詢。署理保安局局長卓孝業表示，政府非常重視相關問題，各部門會嚴正執法，入境處有機制嚴格審批申請。

卓孝業指，諮詢過勞福局、教育局、入境處及警務處，2022年1月至2024年12月，一共拘捕25人涉以虛假學歷報讀香港的大專院校，當中8人已被落案起訴，其餘17人正被調查。

被起訴8人中，3人罪成，5人保釋候審，被定罪人士最高被判監17星期，罪成人士的簽證及入境許可亦已失效。製造、行使或教唆他人使用虛假文書，在香港是刑事罪行，最高刑罰是監禁14年。

警方轉介14間懷疑黑中介予內地跟進

卓孝業又指，警務處與內地執法部門緊密合作，會適時轉交涉本港假學歷的內地中介資料予相關部門。至2024年12月12日，警方已轉介14間懷疑黑中介的資料予內地部門。入境處與內地部門亦保持情報交流及合作，兩地適時會採取聯合執法行動，打擊違法活動。

卓孝業強調，香港各專上院校都已明確表示，沒有授權任何留學中介取得錄取權，籲不要盲目相信保錄取，亦指毋須透過中介申請各類人才計劃來港。

立法會議員謝偉俊，批評港府「低警覺性、低撿控、低刑罰」。（資料圖片／林靄怡攝）

謝偉俊：「低警覺性、低撿控、低刑罰」

立法會議員謝偉俊批評高才通政策當年匆匆出台，現時造假的情況顯示港府「低警覺性、低撿控、低刑罰」。謝偉俊指，香港一直行信任制度，先假設申請人提交的文件真確，發現造假才重罰，而內地側重事前預防，刑罰較輕，認為兩地價值觀及應付問題的差距，導致人才政策如「無掩雞籠」。

卓孝業否認：弄虛作假不足1%

卓孝業指，不認同港府低警覺性，指政策出台前經深思熟慮及不同推演，又稱弄虛作假的人數佔總申請者不足1%，認為只有少數人弄虛作假，不可一概而論。

卓孝業指，入境處已就相關簽證政策完成全面檢討，會對一般工作簽證申請加強抽查密度，亦已要求高才通B類、C類，及優才計劃申請人，提交第三方機構或頒授院校的學歷認證。入境處會按需要抽查，及突擊巡查簽證持有人的工作場所，核實公司的營運、財政及僱傭關係。2024年首11個月，入境處巡查隊進行了7、8次實地巡查。

高才通無統計因無交學歷認證而不獲續簽人數

工聯會議員黃國提問，入境處現時發現多少高才通持證人，因無補交學歷認證文件而不獲批續簽。卓孝業回應指「冇呢個分類」，指有關情況屬「未能提供相關文件」，可以涉及學歷、收入、就業證明，惟未有進一步提供相關數字。

勞工界議員周小松指，入境處現時處理高才通申請的人手編制只有15人，但估計未來三個月，到期續簽的申請會超過10,000個，質疑人手太少未必做到嚴格把關。卓孝業指會調配人手，為入境處提供足夠資源。

民建聯李慧琼指，相信不少虛假文件均非在港製作，當局應考慮與內地部門商討，加重內地造假的刑罰。

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