半山工程分判商誇大工資騙960萬　稱為支薪舉債　工人亦撰信求情

半山一個私人住宅建築項目的分判商夫婦，涉虛報及誇大工人薪金，以詐騙項目承建商近960萬元。二人早前被廉署落案起訴兩項欺詐罪，經審訊被裁定罪成，案件今（18日）於區域法院求情，辯方求情指，首被告韓生曾試過為支付薪金而舉債，本案有特別情節，望可以社會服務令處理，惟香官指案情嚴重，不考慮為被告索取報告。次被告求情指，早前為其索取的報告反映她有真誠悔意，適合進行社會服務令。案件押後到7月30日作進一步求情，首被告續還押候訊。



兩名被告：韓生（53歲，皓星工程有限公司公司秘書）及羅燕妮（48歲，家庭主婦）被控2項欺詐罪。

被告韓生及羅燕妮欺詐罪成，在區域法院求情。(黃浩謙攝)

工人及外判商均為被告撰求情信

辯方同時為首被告韓生遞交包括工人及其他外判商撰寫的求情信，反映他在行業亦有貢獻，更曾為支付員工薪酬而向人借錢，為工人的福祉盡最大努力。辯方指本案情節特殊，望同樣以社會服務令處理，惟香官指案情嚴重，被告的行為持續一段時間，直言：「唔想畀假希望，攞得嘅要真真正正考慮。」最後拒絕為其索取會服務令報告。

女被告適合判社服令

辯方指出，早前為次被告羅燕妮索取的報告反映她有深刻教訓及真誠悔意，亦反映她適合進行社會服務令。

皓星為半山私人住宅工程的分判商

案情指，「皓星」為半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商，須就上述工程向項目承建商華營建築有限公司(華營)提交支薪文件，例如工人薪金的支票副本及相關簽收記錄，相關開支須以實報實銷形式申領，其後廉署接獲有關皓星發放工人工資的貪污投訴。

稱向員工支薪3000萬

在2018年9月至2019年4月期間，皓星向華營提交逾1200張支票影印本及相關簽收紀錄。上述文件顯示皓星向工人支付工資共約3,000萬元，華營基於皓星提供的文件，向其支付全數款項。

部份支票曾揑改涉930萬

其後廉署調查發現，在皓星提供的支票中，其中43張的受款人及支付金額曾遭揑改，涉及金額約930萬元，分別被存入韓生夫婦及其他人士的銀行戶口。

另誇大十數名工人工資30萬

由於有皓星工人指被持續「拖糧」，於是華營向工人直接支付薪金。在2019年5月至8月期間，兩被告向華營誇大十數名工人的工資，令華營向該等工人多付近30萬元，其後皓星指示工人將華營多付的工資退回他們。

案件編號：DCCC 503/2023