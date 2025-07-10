社工謝世傑涉騙長生津1.6萬　認欺詐稱無心之失　官下令即日還款

社工謝世傑涉嫌隱瞞其收入超出限制下，申請長者生活津貼，令署方未向他追回4筆逾1.6萬元費用，謝因而被控4項欺詐罪，案件今(10日)在東區法院再提訊，謝承認控罪，並稱屬無心之失，並非蓄意。署理主任裁判官張志偉把案押後至7月24日判刑，以索取社會服務令報告，並要謝今日內還款，現准謝以1.7萬元保釋。



被告謝世傑，67歲，社工，被控4項欺詐罪，指他於於2024年6月26日至2025年1月3日，以欺騙手段，即沒有按照公共福利金計劃下的長者生活津貼的規定，告知社署其收入超出長者生活津貼規定的限額，意圖詐騙及誘使社署沒有要求謝償還4筆長者生活津貼、共16,780元。

被告謝世傑。(資料圖片)

辯方求情指，被告犯案出於一時無心之失，並非蓄意。現明白這並非逃避藉口，亦知要承擔責任，故坦白認罪，辯方希望法庭考慮判處社會服務令。

謝早前曾就新田科技城環評報告提司法覆核。

案件編號：ESCC752/2025