屯門西及龍鼓灘擬填海190公頃發展智綠產業　料2029年推首批用地

政府2019年接納土地供應專責小組報告，決定在及屯門西及龍鼓灘一帶填海。發展局今（18日）向立法會提交文件公布初步計劃，擬在屯門西及龍鼓灘分別填海45及145公頃，以及利用現有的111公頃土地，打造「智綠產業港」，發展新能源、先進建造業、循環經濟及現代物流業，預計可創造35,000個就業職位。至於當初提出在屯門西建屋的計劃，則已擱置。



當局計劃明年內展開改劃和其他法定程序，期望在2028年年初在龍鼓灘開始填海工程，目標2029年產出首批十多公頃的用地。局方發言人表示，現時未有估算造價，要留待完成土地用途改劃後再計算。



發展局計劃在屯門西及龍鼓灘分別填海45及145公頃，打造「智綠產業港」，發展新能源、先進建造業、循環經濟及現代物流業。（資料圖片／李澤彤攝）

發展局計劃在屯門西及龍鼓灘分別填海45及145公頃，打造「智綠產業港」，發展新能源、先進建造業、循環經濟及現代物流業。（立法會文件截圖）

發展局2020年向立法會申領1.79億元，進行龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的發展研究，初步方案今日出爐。當局計劃透過近岸填海及收回私人土地，打造共約301公頃的「智綠產業港」園區，預計首批十多公頃的填海所得用地會在2029年首先產出。

龍鼓灘會在2028年首先填海，預計規模達145公頃。（當局構想圖）

龍鼓灘會在2028年首先填海，預計規模達145公頃，較申領撥款時略多5公頃。當局計劃在龍鼓灘北預留約54公頃土地發展綠色能源或新能源，其中44公頃考慮用途包括生物柴油、綠色甲醇、液化氫等的儲存和製造設施，其餘10公頃臨海用地預留作儲備，應對未來發展需求。

龍鼓灘南則會預留約47公頃土地，用作先進建造業園區，計劃設「組裝合成」建築法（MIC）、「機電裝備合成法」等的研發、生產及儲存等設施。

屯門西計劃填海公頃45公頃，用作循環經濟、現代物流業用途。（當局構想圖）

屯門西則計劃填海公頃45公頃，建議預留約32公頃土地作循環經濟用途，即回收再造業相關設施、園林廢物回收處理設施。該產業旨在協助本地綠色科技產業將研究成果轉化為具有商業價值的市場產品，當局發言人舉例包括將回收塑膠轉化為降噪音產品、無電製冷設備等。

至於屯門西原有佔地65公頃的內河碼頭，當局指由於近年的泊位使用率處於20%的低水平，建議重新規劃，保留35公頃作現代物流或內河碼頭用途，維持內河貨運，並應付未來可能出現的增長。現時內河碼頭為私人持有，當局發言人透露，日後會再研究35公頃中多少用作內河碼頭用途，再決定「畀返幾多地佢（業主）」，當局會提出收地或換地。

當局亦建議預留約4公頃土地用作重置屯門第16區的屯門公眾貨物裝卸區，並解釋是為了回應當區居民的訴求，原有的貨物裝卸區用地將用作住宅、社區設施、休憩用地等。

局方將在龍鼓灘填海區域以北建設兩條「綠化水道」。（當局構想圖）

智綠產業港可帶來35,000就業職位

局方預計「智綠產業港」可創造約35,000個職位，建議在一帶提供公共交通交匯處、行人和單車徑、公共休憩空間等交通和社區設施，並會在龍鼓灘填海區域以北建設兩條「綠化水道」，發言人形容將會令園區「比傳統工業區靚好多」。

交通道路方面，當局會興建全新的跨灣橋連接龍鼓灘填海區至龍門路近青山發電廠，及將龍門路由屯門西至屯門市中心的一段1.5公里長雙線不分隔車道，擴闊至雙線雙程分隔行車道，應付新增的交通需求。

當局估計，未來經陸路進出園區的人次預計每小時約3,000，認為未有足夠理據將屯門南延線西延至龍鼓灘或屯門西。至於經交椅洲人工島連接港島西及洪水橋的鐵路，當局指會在該鐵路進行「下一步研究」時一併考慮。

至於早前提出在屯門西建造的約13,000伙房屋，在最新方案中已被擱置。（資料圖片／李澤彤攝）

原有建屋計劃被擱置

至於早前提出在屯門西建造的約13,000伙房屋，在最新方案中已被擱置。當局發言人解釋，最新研究認為，屯門西地區除擬議的用途外，本身亦有不少工業設施，不太適合發展住宅，加上三跑落成後，屯門西一帶建築物的高度限制令可建單位數目減少，考慮到本港中長期不乏房屋用地，認為該處應集中產業發展。

局方發言人透露，計劃用作園區用途的現有土地約有111公頃，當中部分屬棕地，當局會收回有關土地。不過，有關成本，以至項目總體造價，發言人未有透露，稱要視乎最終發展大綱圖才可決定，又透露政府可能會以融資方式建造園區。

當局會於下月初展開為期兩個月的公眾參與活動，包括地區巡迴展覽和與相關持份者舉行簡介會，其後會進行相關詳細工程設計及技術評估，以制訂建議發展大綱圖，並計劃明年內展開改劃和其他法定程序。