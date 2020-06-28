今屆立法會未能通過龍鼓灘填海　黃偉綸盼明日大嶼研究撥款獲批

立法會工務小組早前已完成今屆最後一次會議。發展局局長黃偉綸今日（28日）發表網誌，稱小組最終未能通過龍鼓灘填海工程研究項目，對此感到失望，未來將會提交予新一屆立法會審議，以追回進度。 他又指，現時財委會餘下會期，尚有50多項工務項目等待批准撥款，其中包括「明日大嶼」填海興建人工島的前期研究撥款，他期望財委會能加快審議，盡快通過所有項目。

政府早年已提出龍鼓灘填海計劃，但一直遭當地居民反對。(資料圖片/鄭子峰攝)

立法會工務小組在上周三（24日）完成今屆最後一次會議。黃偉綸說，當日通過了12項工程撥款，涉及198億元撥款，惟最終未能通過龍鼓灘填海工程研究項目，對此感到失望。他又說，未來將會提交予新一屆立法會審議，努力追回進度，讓工程盡快上馬。

黃偉綸續指，現時在財委會餘下會期，仍有50多項已通過工務小組、但仍有待財委會批准撥款的項目，涉款460多億元，其中包括「明日大嶼」交椅洲中部水域人工島的相關研究。他期望財委會能加快審議，盡快通過所有項目。

「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新畢業生可獲培訓資助

此外，黃偉綸又指，工程界僱主若為新畢業生提供工程師學會「工程畢業生培訓計劃A」認可職業培訓，現時可向職業訓練局申領為期18個月、每月5,610元資助。勞工及福利局將今年資助名額由272個增加至1 ,000個。

而當局亦為建築、測量、都市規劃及園境界別推出類似的資助措施。若僱主聘用這些界別的新畢業生，並為他們提供在職專業培訓，可以向發展局申請每月5,610元薪金補貼。津貼期最長亦為18個月，資助名額合共500個。

工程、建築、測量、都市規劃及園境界的資助計劃已經開始接受僱主申請，截止日期為7月18日。（發展局圖片）

1,250個助理專業人員可獲薪金津貼

黃又指，政府透過「防疫抗疫基金」，向僱主提供薪金補貼，鼓勵私人機構聘用年輕助理專業人員，為他們提供實習機會。

獲批的僱主聘用每名合資格的助理專業人員，並提供專業實習機會，可向發展局申請每月10,000元的薪金津貼，津貼期最長為12個月，資助名額為工程界750個，建測規園界別500個，合共1,250個。

黃說，「工程畢業生培訓計劃A」的資助早前已完成申請，其他資助措施正接受相關僱主申請，截止日期為7月18日。