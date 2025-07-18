3COINS香港｜開幕全日排長龍 提前2小時截龍 帶旺美食廣場爆滿
撰文：歐陽德浩
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【3COINS／雜貨店／日本100円店／零售業】日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，香港首間旗艦店今日（18日）開業，選址銅鑼灣希慎廣場，吸引大批市民到場購物。店外全日維持大排長龍，雖然關門時間為晚上9時，但店家提早於晚上7時截龍。或因3COINS開幕帶來龐大的人潮，希慎廣場美食廣場座無虛席，部份市民只能站在一旁等待位置。
3COINS今早人頭湧湧 店家提早5分鐘開門
日本人氣生活雜貨店3COINS今日（18日）正式攻港，吸引大批市民到場。該店原定今早11時開始營業，惟早上10時半店外已人頭湧湧，聚集近200人在店外排隊，場面非常墟冚，最終店員提早5分鐘開門。
全日大排長龍 店家提早兩小時截龍
其後3COINS全日維持大排長龍，甚至有深水埗居民專程跨區捧場，也有市民帶同愛犬一起選購寵物用品。直至傍晚時份，店外仍有過百人等待進店，雖然關門時間為晚上9時，但店家決定提早在晚間7時截龍。
希慎廣場美食廣場晚間座無虛席
此外，或因3COINS開幕帶來龐大的人潮，希慎廣場位於11樓的美食廣場，晚間也座無虛席，部份市民只能站在一旁等待位置。
3COINS港首店開幕 深水埗客「唔睇價錢」掃貨 有市民帶愛犬購物3COINS香港｜銅鑼灣旗艦店首日開幕近200人排隊 提早5分鐘開閘3COINS香港標價含日本消費稅10% 相等於6算 按日圓匯率調整