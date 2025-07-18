3COINS香港標價含日本消費稅10%　相等於6算　按日圓匯率調整

【3COINS／雜貨店／日本100円店／零售業】日本人氣生活雜貨店3COINS香港首間旗艦店今日（18日）開幕，選址銅鑼灣希慎廣場。公司周四（17日）舉行發布會，場內價格表列明香港收費，以包含日本政府收取10%消費稅計算，相等於兌港元於6算，與在日本購買連稅價相若。店方稱付款時以當時標價為準，並會因應日圓匯率變動而調整，任何更改恕不另行通知，令購物體驗有如何日本當地。



經濟學者李兆波分析指，DAISO採取相似的方式定價，價格表也遠超日圓兌港元的水平，只不過沒有列明連同日本消費稅計價。他認為3COINS的定價尚算合理，「香港人工貴，租金又貴，加埋運輸費，賣貴啲都無可厚非嘅，好似香港啲茶樓都會收加一嘛。」



日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

日本人氣雜貨店3COINS香港設於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店7月18日開幕，店方7月17日率先公開予傳媒參觀。（廖雁雄攝）

100円店一直以來深受港人及內地旅客歡迎，3COINS首間香港旗艦店選址銅鑼灣希慎廣場今日（18日）開幕，佔地2,600平方呎，提供逾2,500款貨品。

3COINS香港價格表竟印上「JPY税込」，以包含日本10%消費稅標價，會按日圓匯率調整。（廖雁雄攝）

3COINS香港價格表竟印上「JPY税込」，以包含日本10%消費稅標價。（廖雁雄攝）

3COINS價格表竟列明收取10%消費稅

3COINS最便宜的貨品只需三個日圓100円硬幣，吸引不少港人遊日期間專程前往購物。店方昨日舉行開幕儀式，首度開放店內供傳媒參觀，價格對照表上列明以「JPY税込」（日圓連稅）換算港元，即售價包含10%消費稅。

惟香港無消費稅，即使港人在日本購買5,000円也可辦理退稅。

若以防水襪為例，日圓不連稅的定價為300円，按7月17日的匯率換算，可得出售價為15.87港元；若按連稅後的330円計算，僅得出17.45港元，因此最終定價18港元，令人感到非常費解。（廖雁雄攝）

若以防水襪為例，日圓不連稅的定價為300円，按7月17日的匯率換算，可得出售價為15.87港元；若按連稅後的330円計算，僅得出17.45港元，因此最終定價18港元，令人感到非常費解。（廖雁雄攝）

300円防水襪定價18港元 按匯率計算不含稅應收15.87港元

根據3COINS的價目表，若以近期大熱的雨季必備防水襪為例，日圓不連稅定價為300円一對，按今日的匯率換算，可得出售價為15.87港元，四捨五入為16港元；若按連稅後的330円計算，得出17.45港元，接近定價18港元。

3COINS在價格表底部印上英語備註，指標價依日本國內售價加消費稅10%後定價，僅供參考之用，並非詳盡資訊；又指價格均以日圓計價，付款時以當時標價為準，並會因應日圓匯率變動而調整，任何更改恕不另行通知，更保留最終決定權。

店內告示指出，300円貨品相等於18港元，即6算，稍高於目前日圓匯率5.5算。（廖雁雄攝）

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學者︰Daiso Japan定價也遠超日圓兌港元水平

經濟學者李兆波對此不感到奇怪，他認為日圓兌換至港元再作定價，可減低匯率浮動的風險，例如由AEON永旺百貨經營的香港大創百貨「Daiso Japan」，坊問稱「12蚊店」，採取相似的方式定價，價格表也遠超日圓兌港元的水平，只不過沒有列明連同日本消費稅計價。

經濟學者李兆波估計3COINS相信開幕「試水溫」後將再作調整。（資料圖片）

評定價尚算合理︰好似香港啲酒樓都會收加一

李兆波估計3COINS或不理解香港消費者的思維，相信開幕「試水溫」後將再作調整。他又認為3COINS的定價尚算合理，就如部份酒樓及茶餐廳也會收取加一服務費，「香港人工貴，租金又貴，加埋運輸費，賣貴啲都無可厚非嘅，好似香港啲酒樓都會收加一嘛。」