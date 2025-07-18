3COINS香港｜銅鑼灣旗艦店首日開幕近200人排隊　提早5分鐘開閘

撰文：吳焜曜
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日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」，最終店員提早5分鐘開閘，市民魚貫入場。該店提供超過2500款貨品；線上商店預計於8月中啟用。

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」。（吳焜曜攝）
日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」。（吳焜曜攝）
日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」。（吳焜曜攝）

3COINS香港將維持「與日同價」，以日元商品稅後價格計算，所有價錢均以日元標示，介乎港幣18元至228元。旗艦店佔地2,600呎，分為七大主題區，包括家居、季節用品、廚房、收納、洗衣、兩具、戶外用品，並提供超過2500款貨品；亦設有每月輪換兩次的新品專區、男士專區等。

3COINS香港將維持「與日同價」，以日元商品稅後價格計算。（吳焜曜攝）
3COINS香港將維持「與日同價」，以日元商品稅後價格計算。（吳焜曜攝）
3COINS香港將維持「與日同價」，以日元商品稅後價格計算。（吳焜曜攝）
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