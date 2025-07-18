3COINS港首店開幕　深水埗客「唔睇價錢」掃貨　有市民帶愛犬購物

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，銅鑼灣首間旗艦店今日（18日）開業。早上10時半未開門現場已人頭湧湧，有近200人排隊，最終店員提早5分鐘開閘，市民魚貫入場。人龍直至下午一時仍然持續。有深水埗居民專程捧場，也又有市民帶同愛犬一起選購寵物用品。



日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，早上10時30分左右已有約60人在門市外排起「人龍」。（吳焜曜攝）

首一百名顧客獲贈小型環保袋 深水埗居民：裝到我嘅耐性

居於深水埗的謝先生，今早專程前來銅鑼灣3COINS，開店前15分鐘到達，排隊約10多分鐘便順利進場。他是首一百個顧客，獲贈一個環保袋，不過袋子比較小，大概只能放入一個小型飯壺，他笑言「裝到我嘅耐性」。

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」。（吳焜曜攝）

市民花300元買八件貨：基本上冇睇價錢

謝先生花約300元購買了八件貨品，例如含有鐵球的蛋白奶昔杯、毛巾、防水襪等，「基本上都冇睇價錢，之前都好鍾意3COINS」。他說，有朋友在日本，每幾個月去當地一次，會繼續在日本光顧3COINS。

3COINS香港價格表印上「JPY税込」，包含日本10%消費稅標價，會按日圓匯率調整。（資料圖片／廖雁雄攝）

謝先生表示，「以我所知3COINS都係中國產，但係我覺得都係買個QC（quality control，品質控制）囉」。他認為，淘寶等網購平台的貨品難有質量保證，質素比價錢更重要，而且3COINS的設計獨特，方便城市人使用。

謝先生特意從深水埗跨區到店捧場。（何頴賢攝）

謝先生用300元購買購買8件貨品，包括只售18元的蛋白奶昔杯，比淘寶售20多元人民幣更便宜。（何頴賢攝）

有女顧客帶同愛犬親身到場：佢都有用開

周小姐今早特地帶同愛犬到店，打算購買寵物用品，「自己喺日本都有買開3COINS嘅野，佢（愛犬）都有用開，多以帶埋佢一齊嚟」。

市民周小姐帶同愛犬到場，希望讓愛犬「親自選購」心頭好。（何頴賢攝）

她盛讚貨品的性價比不錯，價錢與日本相若。她指，光顧日本3COINS時，一般購買廚具和寵物用品，「之前喺日本有出過狗仔用嘅遮，係反轉嘅，香港比較少見」。她又期待「3COINS PLUS」可以盡在港快開店。