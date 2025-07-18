3COINS港首店開幕 深水埗客「唔睇價錢」掃貨 有市民帶愛犬購物
撰文：吳焜曜
出版：更新：
日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，銅鑼灣首間旗艦店今日（18日）開業。早上10時半未開門現場已人頭湧湧，有近200人排隊，最終店員提早5分鐘開閘，市民魚貫入場。人龍直至下午一時仍然持續。有深水埗居民專程捧場，也又有市民帶同愛犬一起選購寵物用品。
首一百名顧客獲贈小型環保袋 深水埗居民：裝到我嘅耐性
居於深水埗的謝先生，今早專程前來銅鑼灣3COINS，開店前15分鐘到達，排隊約10多分鐘便順利進場。他是首一百個顧客，獲贈一個環保袋，不過袋子比較小，大概只能放入一個小型飯壺，他笑言「裝到我嘅耐性」。
市民花300元買八件貨：基本上冇睇價錢
謝先生花約300元購買了八件貨品，例如含有鐵球的蛋白奶昔杯、毛巾、防水襪等，「基本上都冇睇價錢，之前都好鍾意3COINS」。他說，有朋友在日本，每幾個月去當地一次，會繼續在日本光顧3COINS。
謝先生表示，「以我所知3COINS都係中國產，但係我覺得都係買個QC（quality control，品質控制）囉」。他認為，淘寶等網購平台的貨品難有質量保證，質素比價錢更重要，而且3COINS的設計獨特，方便城市人使用。
有女顧客帶同愛犬親身到場：佢都有用開
周小姐今早特地帶同愛犬到店，打算購買寵物用品，「自己喺日本都有買開3COINS嘅野，佢（愛犬）都有用開，多以帶埋佢一齊嚟」。
她盛讚貨品的性價比不錯，價錢與日本相若。她指，光顧日本3COINS時，一般購買廚具和寵物用品，「之前喺日本有出過狗仔用嘅遮，係反轉嘅，香港比較少見」。她又期待「3COINS PLUS」可以盡在港快開店。
3COINS香港｜銅鑼灣希慎開旗艦 6好物推介 $18防水襪＋極簡碗碟3COINS香港｜銅鑼灣旗艦店首日開幕近200人排隊 提早5分鐘開閘3COINS香港標價含日本消費稅10% 相等於6算 按日圓匯率調整3COINS｜逾2500款貨品「與日同價」 相似貨品定價高於淘多多3COINS銅鑼灣明開幕 逾2500款商品「與日同價」 亮點防水襪18元3COINS港首店明日開幕 港元售價需跟匯率調整 「套戥」應對波動