韋帕風球｜葵涌街坊打風前北上買雞　另有人花千元深圳慶生聚餐

強票熱帶風暴韋帕（Wipha）迫近本港，今早（19日）位於蓮塘/香園圍口岸，不少港人風雨無阻，繼續北上吃喝玩樂。其中有市民一行11人北上慶生聚餐，料花千元，直言不擔心風暴影響，「玩玩下，到佢（風球）落咗，嗰車開返，咪返香港囉。」另外有葵涌區市民打算北上買雞，渡過颱風日，認為價錢「最經濟」。



不少港人風雨無阻，今早（19日）經蓮塘/香園圍口岸北上遊樂，現場人流暢旺。（洪芷菁攝）

不少港人風雨無阻，今早（19日）經蓮塘/香園圍口岸北上遊樂，現場人流暢旺。（洪芷菁攝）

一行11人返深圳玩 配眼鏡兼慶生

熱帶風暴韋帕逼近本港，天文台今日凌晨發出一號風球，至少維持至中午，並會在下午2時30分改發三號強風信號。不少港人風雨無阻，今早經蓮塘/香園圍口岸北上遊樂，亦有大批內地旅客跟團來港觀光，口岸現場人流暢旺。

港人吳女士一行11人計劃到深圳國貿配眼鏡及為友人慶生而聚餐。她表示會吃韓燒，包括燒鰻魚。至於消費預算，她笑言：「冇預算，鍾意點使就點使，因為點使都唔會貴得過香港」。她續指，如在香港吃一頓飯，11人大概要花2,000至3,000元，今日北上聚餐則只需1,000元，而配眼鏡需約1,000至2,000元，認為價格對比香港「平好多」。

港人吳女士（左）一行11人計劃到深圳國貿配眼鏡及為友人慶生而聚餐。（洪芷菁攝）

不擔心打大風 市民：我試過上到嚟，掛十號都試過

對於天氣，她表示不擔心，「我試過上到嚟，掛十號都試過」、「玩玩下，到佢（風球）落咗，嗰車開返，咪返香港囉」。

居住葵涌的何女士趕在打風前北上買菜，例如買雞及排骨，料花300元，認為價錢「最經濟」。她續指，香港買一隻雞，例如「嘉美雞」需300元，故多數只買冰鮮雞，但在內地可以較低價錢買到新鮮雞，排骨亦可以自己揀選。她表示，因為享有「兩蚊車」優惠，轉兩程巴士，不到1小時便可到達關口，交通方便。

居住葵涌的何女士趕在打風前北上買菜，例如買雞及排骨，料花300元，認為價錢「最經濟」。（洪芷菁攝）

第一次經蓮塘口岸過境的市民May稱，今日因颱風天氣較特別，料過關人流較少，故選擇北上。（洪芷菁攝）

第一次經蓮塘口岸過境的市民May，表示對北上興趣不大，而上一次北上是數月以前。她解釋，今日因颱風天氣較特別，料過關人流較少，故選擇北上逛街，未有固定消費預算。