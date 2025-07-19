韋帕風球｜澳門下午5時半掛3號風球　明日9號風球機會中等至偏高

【韋柏／打風／澳門／氣象局／天文台／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球／水浸】香港天文台今午（19日）2時20分改發3號風球。澳門氣象局同日公布，預計今日稍後時間風雨將會增強，將於下午5時半改發3號風球，預計明日（20日）凌晨至早上改發8號風球的可能性高，明日日間改發9號風球則為中等至偏高。



此外，當局今午2時發出藍色風暴潮警告，預計低窪地區明午2時至凌晨1時將出現水浸，最高水位不高於0.5米。



截至今午（19日）2時，強烈熱帶風暴韋帕正集結在澳門東南偏東約620公里。（澳門氣象局圖片）

澳門氣象局今午2時半公布，將於同日下午5時半改發3號風球。（澳門氣象局圖片）

澳門氣象局︰風雨會開始增強 下午5時半改發3號風球

截至今午2時，強烈熱帶風暴韋帕正集結在澳門東南偏東約620公里。澳門氣象局今早11時公布，按現時預測路徑，韋帕將採取西北路徑移近廣東沿岸，受韋帕的環流影響，預料今日稍後風雨會開始增強，因此將會改發3號風球。

香港天文台今午2時20分改發3號風球，隨後澳門氣象局下午2時半公布，將於同日下午5時半改發3號風球。

澳門氣象局網頁顯示，明日日間改發9號風球的機會為中等至偏高。（網頁截圖）

澳門明日日間改發9號風球的機會為中等至偏高

澳門氣象局預計，韋帕明日（20日）相當接近珠江口，明早開始風力顯著增強，伴隨狂風大驟雨及雷暴，因此明日凌晨至早上改發8號風球的可能性高。當局網頁顯示，明日日間改發9號風球的機會為中等至偏高，但沒有列明發出10號風球的可能性。

8號風球／可能7月20日凌晨至早上發出／機會高

9號風球／可能7月20日日間發出／機會中等至較高



澳門氣象局預計低窪地區明午2時至凌晨1時將出現水浸，最高水位不高於0.5米。（澳門氣象局圖片）

料低窪地區明午2時至凌晨1時將出現水浸

澳門氣象局正動態評估天文大潮、風暴及降雨的影響，並在今午2時發出藍色風暴潮警告，預計低窪地區明午2時至凌晨1時將出現水浸，最高水位不高於0.5米。

澳門氣象局又指，由於熱帶氣旋移動路徑及強度仍存在不確定性，提醒澳門巿民留意當局最新資訊，盡早做好門窗加固等措施，以防風及防水浸。