韋帕風球｜政府召跨部門督導委員會會議　確保各部門做好應對工作

【韋柏／打風／天文台／HKO／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球】熱帶氣旋韋帕會今晚（18日）午夜前後進入本港800公里範圍，天文台將發出1號風球，並考慮在明日（19日）日間發出3號風球。政務司司長陳國基今午（18日）主持跨部門督導委員會會議，出席部門包括天文台、保安局、運輸署、發展局等，確保各相關部門作出全面和充分的準備及應變部署，以應對韋帕可能為香港帶來的威脅。



根據天文台的預測移動路徑圖，韋帕在7月20日在本港以南約150公里內掠過。(天文台圖片)

由於熱帶風暴韋帕逐漸逼近香港，政務司司長陳國基今午（18日）主持跨部門督導委員會會議，確保各相關部門作出全面和充份的準備及應變部署，以應對韋帕可能為香港帶來的威脅。

天文台︰明午再考慮是否改發更高風球

督導委員會聽取天文台台長就韋帕的最新評估。按照目前預測，韋帕會在今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台屆時發出1號風球，考慮在明日（19日）日間發出3號風球。

韋帕將在周日（20日）頗為接近珠江口一帶，預料帶來狂風大驟雨及雷暴。天文台明午將根據最新天氣資料，包括韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在稍後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。

政務司司長陳國基7月18日下午主持應對颱風跨部門督導委員會會議，確保各相關部門作出全面和充分的準備及應變部署，以應對韋帕可能為香港帶來的威脅。（政府新聞處圖片）

保安局︰緊急事故監察及支援中心將於8號風球啟動

保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，已提前部署隨時候命，將於8號風球發出後全面啟動。中心會透過「聯合運作平台」監察市面情況，掌握並整合各部門的實時資訊，以迅速評估風險並制定相應的應對方案及措施。

各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊，均已做好全面應急準備，全員候命。同時已部署足夠人手，以應付在暴雨及強風期間可能發生的緊急事故，向市民提供協助。

政務司司長陳國基（中）在7月18日下午主持應對颱風跨部門督導委員會會議，確保各相關部門作出全面和充分的準備及應變部署，以應對韋帕可能為香港帶來的威脅。（政府新聞處圖片）

運輸署︰緊急事故交通協調中心繼續24小時運作

運輸署緊急事故交通協調中心繼續每日24小時運作，並聯同公共運輸機構密切監察交通及運輸情況，及時向公眾發放有關緊急交通的資訊及公共運輸服務的安排。

發展局︰正統籌應對水浸、山泥傾瀉等準備工作

發展局正統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作，而各部門的緊急事故控制中心已全面準備應對。發展局亦已整合工務部門承建商的資源，確保有足夠人力物力應對突發情況。

天文台7月18日上午11時半更新九天天氣預報，調高7月20日星期日風力預測，普遍吹8級烈風，離岸及高地達更達10級的暴風。（天文台圖片）

渠務署︰今日檢查及清理約240個易淤塞的地點

渠務署今日為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點，完成特別檢查及清理的工作，並繼續實施「及時清渠」的安排，合共最多180隊緊急應變隊伍，在全港各區進行檢查及清理渠道工作。

針對沿海低窪或當風的高風險住宅區，渠務署及土木工程拓展署已預先制定管理措施，包括預警系統及緊急應變安排。

熱帶風暴韋帕7月18日上午8時集結在香港之東南偏東約1,130公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

土力工程處︰已巡查潛在影響較高的人造斜坡

土力工程處與天文台密切監測天氣，並適時發出山泥傾瀉警告。各部門已針對潛在影響較高的政府人造斜坡完成巡查。

屋宇署︰已提醒物管公司檢查大廈維修設施

屋宇署已提醒物業管理公司檢查大廈維修設施，如竹棚架、吊船、招牌、太陽能板等，確保其穩固。

相關部門︰已完成高風險地點的樹木風險評估

相關部門已完成高風險地點的樹木風險評估與處理工作。

天文台7月18日上午更新對熱帶氣旋韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片)

路政署︰再次檢測水浸警告系統

路政署已在7月16至18日再次檢測安裝在較高水浸風險的觀塘道下通道，以及沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸16條行人隧道的水浸警告系統，以確保其運作正常。

路政署聯同渠務署為全港容易因淤塞而引致水浸的公共道路路段，包括快速公路路段如新田公路，進行特別檢查及清理工作。另外再為人造斜坡排水道進行特別檢查及清理工作。

路政署已提示相關員工及承建商，密切留意天氣情況及天文台發放的資訊，為啟動緊急控制中心及早作出準備。

民政事務處︰動員社區向居民發放最新天氣資訊

各區民政事務處已啟動相關應對工作，包括協調其他部門和機構加強防備，預備沙包和擋水板等，亦會動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊，向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備。

勞工處︰提醒僱主預先訂明僱員的工作安排

勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在颱風的工作安排，包括上班、下班、復工及遙距工作等。擬訂及執行有關安排時，僱主應優先考慮僱員的安全、從居住地點往返工作地點等，應盡量體諒個別僱員可能面對不同情況及實際困難，採納情理兼備及具彈性的處理方法。

教育局︰按需要盡早公布上課安排

教育局會密切留意天氣情況，並按需要盡早公布有關學校上課的安排，讓家長和學生早作準備。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

籲市民停止水上活動 遠離河道及斜坡等

政府強調，各部門會堅守崗位，全方位部署，致力保障市民的生命財產和公共安全。政府呼籲市民保持警覺，惡劣天氣情況下遠離河道、斜坡等危險地方，停止所有水上活動，並繼續留意政府發放的最新消息。

跨部門督導委員會會議出席官員包括︰政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰、署理保安局局長卓孝業，以及相關政策局和部門的代表。