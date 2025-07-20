颱風韋帕｜機場料至明早234班航班升降　機場快綫加開6班往香港站

颱風韋帕襲港，機場今日（20日）大量航班取消或延遲，隨着八號風球除下，機管局預料今晚8時至明早6時前有234班航班升降。港鐵表示機場快綫今晚延長服務，機場往香港站加開6班車，尾班車為凌晨3時45分。



港鐵機場鐵路總管呂幹貽指，機場快綫今日將延長服務時間，將加開6班機場向香港站方向的班次。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

颱風襲港，機場多班航班取消或延遲，八號風球除下後今晚及明日將有多班航機抵港。港鐵公司營運主管（機場鐵路總管）呂幹貽宣布，機場快綫今晚將延長服務時間，將加開6班機場往香港站方向的班次，尾班車由凌晨12時48延長至凌晨3時45分，期間每半小時一班車，途徑青衣站，九龍站，及以香港站作為終點站。由香港站前往機場方向的列車則維持正常，尾班車在12時48分開出。

7月20日晚機場旺過旺角，大批市民及旅客等待空公司安排航班乘搭。（林遠航攝)

呂幹貽提醒，乘客乘搭加開的機場快綫班次抵達市區時，其他路線的列車服務已結束，希望乘客預先研究到達市區後的接駁交通。如果旅客無法找到接駁方法，站內會提供水及乾糧，保障旅客安全。至於明天的機場快綫運作，呂表示據現時觀察暫未需要加開班次，會觀察情況即時安排。

機管局署理機場服務總監楊達榮表示，機場已重新編配航班，預計今晚8點至到明早6時共有234班航班升降，涉3.5萬名旅客。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

機管局機場服務總監楊達榮表示機場已重新編配航班，預計今晚8點至到明早6時有120班抵港航班，以及114班離港航班，共涉234班及3.5萬名旅客。楊表示，自8號風球除下後，機管局職員已檢查3條跑道、所有停機坪的設施，登機橋等，全部狀態良好及正常運作。