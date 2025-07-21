智能化電錶更趨普及　成節省電費能源管理好幫手

「如果你不能衡量它，就不能管理它。」據說這是出自管理學大師彼得。杜拉克（Peter Drucker）的名言，這精句除了能善用於管理學上，似乎亦能套用於國際社會越來越重視的環保節能系統上，包括科技發展下技術日益進步的智能電錶。這類設備對於耗電量不同大小的建築物，甚至高電力使用的建築物，例如醫院等需廿四小時運作的公共設施長遠發展來說尤為重要。不單單是用作量度用電量，甚至可延伸到數字化實時監控電能的使用及作精細管理。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



智能電錶通常會安裝於大型建築物的總電製房內。

其實電錶的發展歷史可以追溯到20世紀初，最早期的機械電錶在1900年代初期已出現，比較多用於計算一般家居及建築物的電力消耗；隨著電子技術的進步，60年代開始出現了更高精度的電子儀錶，這些電錶能進行讀數分析。

到了80年代，具電子顯示屏的電錶取代了機械電錶，提供了更好的紀錄和分析功能；及至90年代，智能電錶終於出現，將電力管理提升另一個新高度，這些電錶具備雙向通訊功能，能夠讓電力公司遠程讀取數據，使用戶能短時間內查看電力使用情況，亦無需透過人工抄錶，電力公司可節省人手外，亦大大增加了用戶掌握電力使用情況的方便度。

進入2000年代時，智能電錶與智能化電網整合，使得這些設備能夠協同工作，以實現更高效的能源管理。隨著技術的進一步發展，2010年以後，智能電錶能夠收集大量數據，幫助用戶和電力公司進行高效的能源使用分析及優質管理。

有電力公司積極宣傳安裝智能電錶。(圖像源自中華電力推廣應用智能電錶的網站)

這種智能電錶的最大優勢在於其能夠即時提供用電數據，用家可以掌握每日、每周，甚至每月的用電情況，幫助用戶識別高用電量的設備，協助用戶隨時調整用電行為，避免不必要的浪費。例如，當用戶發現某時段用電量有異常驟增時，可以檢查是否忘記關閉冷氣機或某些高耗能的電器，減少電費開支。

此外，電力公司也能透過智能電錶遠程監控各地區用戶的用電情況，以此通過自動化系統作出調度，提高發電廠機組及輸配電的運營效率，電力公司能快速協調優選操作，減低供電成本；同時亦可節省人力成本到各處抄錶，以及避免人手處理時有機會出現的人為錯誤。

已安裝在建築物內的典型先進智能電錶。

透過分析智能電錶收集到的數據，一些國外電力公司已經開展「需求響應」活動，鼓勵用戶在用電高峰期降低用電量。例如，在炎熱的夏季，電力需求通常在午後達到高峰，若用戶能在此區間時段內減少用電量，有助減少整體發電機組的啟動，從而降低整體能源消耗，亦為保持電網穩定帶來好處。雖然這種用戶方協調做法在香港尚未非常之普及，但未來有潛力成為一種趨勢。

另外，智能電錶還能與可再生能源系統（如太陽能板）相結合，幫助用戶更有效地利用可再生能源，如當太陽能系統供應足夠電力時，系統可自動關閉傳統電源的供應，進一步推動可持續發展。此外，透過智能電錶的實時數據分析及家居物聯網的使用，用戶能無懼地域或時間阻礙，控制家具各種電器去令用電達至最大能效，省錢與環保兼得。

有電力公司積極宣傳安裝智能電錶。(圖像源自中華電力推廣應用智能電錶的網站)

智能電錶不僅提高了電力使用效率，還促進了供與求的雙向能源管理變革。本港有電力公司自2018年起逐步推廣智能電錶，旨在讓用戶能夠隨時了解自己的用電量，並對異常用電進行預警及作相應行動，故不時推出優惠吸引更多用戶轉用智能電錶去節省電力。隨著技術持續發展，智能電錶在未來將發揮更大的作用，成為現代能源管理的重要工具。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

