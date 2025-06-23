禁收息更重公平交易　伊斯蘭經濟崛起成熱話

近年，伊斯蘭經濟的議題越來越多人討論，逐漸成為社會關注焦點，早前見到不少本港各界領袖及高管率領代表團前往中東，期望探索以伊斯蘭教為主的金融等各類的市場。筆者憶起80年代大學畢業加入政府後，在部門保薦往英國工作而輾轉得到往沙特阿拉伯（沙特）協助處理新建醫院在工程系統上的啟動與營運事宜，初次接觸及認識到伊斯蘭經濟體系及社會等文化，有了較為深刻的印象。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者工作於當年在沙特80年代新建成位處朱拜勒的醫院。

回想起1988年，筆者仍在政府工程部門工作時，透過部門推薦獲得了工程工作性質的獎學金，遠赴英國一處醫療機構當工程師吸收經驗，期間筆者有機會透過該機構因中標而參與到一個在沙特阿拉伯為醫院啟動及營運的項目，協助該新落成在沙特東面城市朱拜勒（Al Jubail）的醫院順利投入服務。筆者認為能到沙特工作是個十分珍貴的機會，但當時對於伊斯蘭世界認識非常有限，只知道該處是石油富國，四周被乾旱沙漠所包圍。

筆者於1988年於沙特醫院工作時在工餘醫院聚餐，與來自埃及的同事合照。

從英國飛抵沙特東部省首府達曼 (Ad Dammam)的機場已是晚上，再驅車沿波斯灣海岸前往約一百二十公里外的朱拜勒，是新醫院的所在地。朱拜勒亦是沙特波斯灣沿岸東部省的一個城市，總人口有約四十多萬，是世界上最大的石油工業城市之一的所在地，並擁有世界上最大的獨立水電專案，每天為沙特電網提供2743.8兆瓦的電力，同時更可每天為沙特水基礎設施提供80萬立方米的海水化淡水。

筆者早年在沙特醫院工作時，入住低密度建於波斯灣邊上環景不錯的外派人員宿舍。

在往朱拜勒途中的這夜，筆者目睹了燈火通明的城市景象，起初還以為該處的荒蕪只是傳聞。然而，事後了解後才發現，筆者途經那處實際上是個大型煉油廠，是中東最大和世界第四大石化公司SABIC的所在地，日夜運作不停。因它位於波斯灣，水源可為大型工業工廠提供充足的供水來冷卻機器，也將促進各種產品往返城市的運輸，它也靠近重要的油田。

透過該處醫院的工作，筆者除了有機會接觸到不同國家的專才，包括印度籍的電腦系統工程師、愛爾蘭會計師、布魯塞爾籍營養師、美國人大廚、孟加拉清潔工及由澳洲、英國、加拿大、埃及、約旦和菲律賓等醫護所組成的醫療團隊，接觸到不同多元文化與增廣見聞之餘，亦因身處當地令筆者對伊斯蘭經濟和社會文化有了初步的認識。

據親身了解，伊斯蘭經濟的核心在於其教義與價值觀，特別是禁止收取利息，因為這被視為剝削。這一原則促進了公平交易，並強調投資者與服務提供者應共同承擔風險。這種經濟模式不僅反映了伊斯蘭教的道德觀，算是為全球經濟提供了一種不同的視角。意指即使進行交易，亦應強調道德責任，不能全數將風險轉嫁他人，而國際社會現時越來越推祟的環境保護概念，其實同樣有共同承擔社會責任之義，與伊斯蘭經濟所主張的財富公平分配等概念，亦有相類似之處。

因此各地區若有意將本地打造成亞洲伊斯蘭金融中心，實在要有不少考慮，如在工程方面，若有建築公司期望透過伊斯蘭的金融工具去進行融資，或引進當地資金投資，工程均要考慮社會公益、再生能源使用及可持續發展等元素，相信能較容易吸引當地投資者。

至於專業培訓方面，不少地區均透過國際工程團體去共同推動包括伊斯蘭的工程標準的審定，去年獲委任至今為首爾協定主席的筆者，去年亦在任內主持通過將沙特成為成員，相信更多伊斯蘭地區加入協定，有助促進各地的工程學系學位標準審定，增加各地區成員互相進行交流的機會。隨著全球化的加速，伊斯蘭地區所累積豐厚的財富及相關經濟的理念越來越受到重視，成為各地區經濟發展的一種可行選擇。未來，如何在全球經濟中融入這些價值觀，相信將是大家需要深思的問題。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

