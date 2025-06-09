憶那些年工程學藝的日子　舊友研究助推醫院空調校驗節能

早前一位相識多年的工程界師兄病逝，憶起舊日情誼，難免傷感，尤其想起不少年輕往事，特別是昔日我倆追隨著名空調工程技術先驅、學者汪善國老師「學藝」的日子。現在回想，這位工程學師兄生前寫下不少分析空調製冷系統運作的研究文章，更用心著書成冊，詳加分析，道出不少初學者在學科上「知其然而不知其所以然」的道理，原來亦間接影響著筆者過去工作，包括提出在冷氣系統上推行節能措施，這些分析有助改善樓宇環保措施，如令空調系統「重新校驗」順利推行，亦算是功不可沒。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



圖左上方是灣仔伊利沙伯體育館內的噴射式空調送風系統，是該館率先安裝，場館可供運動比賽使用。

這位我甚為尊敬、生前於理工大學任教多年的易偉雄教授早前過身，筆者對他的離世甚感可惜，不禁想起求學時期的一些逸事。這位易師兄其實是較筆者早一屆的師兄，我們在就讀工程學科時代、即約70年代時已相識，同樣師承當年來港不久、堪稱冷氣空調大師的汪善國老師。他倆的徒子徒孫現已遍布香港的冷凍空調工程業界，影響至為深遠。

據悉汪老師屬昔日國內首批保送至美國麻省理工學院學習的中國留學生，專攻冷氣空調技術，能追隨他學習對當時我們這群學生來說實在榮幸之至。他屬舊國家級體育館的大型冷氣系統設計者，他來港任教後，筆者不單有幸於其課堂學習，更獲他揀選於暑期休學時在其實驗室工作，有機會協助測試安裝於灣仔伊利沙伯體育館內本港當時率先使用的噴射式空調送風系統，伊館屬本港首個有全空調大型室內供比賽用的運動場館，此機會實屬難得的體驗。後來筆者亦應他邀請在他主理的夜間工程課兼職任教冷氣空調學科，逐漸領略到教學相長的道理，時至今天筆者仍在理工大學及中文大學擔任客席教授。

易偉雄教授不時應邀為工程學會作關於樓宇審計及節能的報告及演講。

筆者亦想起當年的求學生涯，易師兄與筆者的學習成績不俗，先後憑優異成績升讀大學機械工程學系，我們亦不約而同先後攻讀相關工程的博士學位，及後即使在不同機構工作，但亦巧合地共同研究醫院的製冷系統，並撰寫研究論文在工程期刊刊登。

除了是筆者學習的楷模，後來從事教育事業的易師兄對空調製冷系統運作的分析亦獨具慧眼，包括水泵和製冷系統的運作方法和原理等，均在其文章或書籍中有仔細分析，可算間接影響到筆者日後向當局提出在各個樓宇作冷氣重新校驗的建議。因其文章詳細解釋冷氣系統運作，對推行重新校驗提供了基礎知識，從而協助優化系統運作參數，包括壓力、溫度等實務，最終達至減少能源的浪費。

若說汪善國老師是筆者投身製冷及空調通風工程專業的啟蒙，易師兄則將系統運作的分析再進一步細化，二人同樣對筆者的想法影響甚深，後者更變相令筆者在約十年前更具信心地向有關當局提出當年頗創新的建議，即在醫院等樓宇運作多年後，針對空調冷氣系統作出再次調校的先導計劃，令其經過長時間操作後亦可調節至貼近現時用戶所需的冷量，避免因系統或許基於以前參數設定而過度啟動製冷所引致的能耗，這種做法現已正名稱為「重新校驗」，更擴展涵蓋至不同機電及屋宇裝備設施的運作。

記得當年透過冷氣系統校驗去節省能源的建議可算是絕無緊有，因據筆者個人的經驗，一般冷氣工程人員若非接獲投訴，均不會輕易去調較重設冷氣系統的參數，更不會因為改善冷氣機組能效而作調較，而且昔日操作冷氣機組時多講究是否夠冷，不太理會冷氣系統能效，更徨論要處理室內有時過冷等問題，相信不少人以前會有穿著厚外套並使用冷氣的經驗。而筆者當年斗擔向有關當局提出相關建議，期望在樓宇提供冷氣給予用戶享受舒適之餘亦能達至節省能耗，最終在多年後此建議竟成為不少建築物的常見環保節能措施之一，實屬始料不及。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

