疫情令大眾更接受智慧醫療服務　進一步全球普及化助改善人類健康

以往高新科技投資成本大、回報期相對較長及成功率偏低，亦更有俗稱 「High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢」的出現，而令不少投資者卻步。但隨著近年人工智能（AI）技術的急速發展，加上新冠疫情影響全球，市民在受疫情所困時，特別受惠於醫療科技迅速發展和應用，市民對全新醫療生態及其或許帶來風險接受程度大增，令發展智慧醫院或人工智能醫療科技成為科技界投資和研發的重點領域之一，醫療行業正經歷前所未有的變革。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



醫院以新技術製作的「超聲波可見的人體觸感模型」有助醫護人員加強模擬訓練，持續優化病人安全（香港政府新聞處圖）。

筆者透過工程師學會了解到國際間檢定工程教育發展的情況，檢定的目的為促各地區在資訊工程與科技教育等方面的多邊合作，確保相關行業畢業生具有國際互相認可資格，而以此在 2008 組成的《首爾協定》 (Seoul Accord)，透過制定資訊科技工程界畢業生學習標準及檢定機制等，去加強各成員地區資訊科技工程畢業生交流及發展。

醫院前線醫護及管理層代表在電子病歷應用模式最高等級的第七級認證過程中，展示運用電子醫療紀綠的能力、現有的資訊科技保安措施及臨床工作流程與科技整合 （香港政府新聞處圖）。

在香港地區方面，香港工程師學會正是《首爾協定》的組織創立成員，這突顯出香港在科技發展上具一定國際地位。筆者期望透過各地採用統一審核大學學位等標準推動之下，令科技發展走得更前。

參與協定的包括澳洲、英國及墨西哥等亞洲、歐洲及美洲等十多個地區，透過各地頻繁交流，令不同地域的科技，特別是醫療技術上都獲得裨益；而隨著人工智能的普及，一般人透過手機已可使用如「ChatGPT」等程式，以及國家在平地一聲雷下推出的 「DeepSeek」AI 應用程式平台，撼動世界之外，亦有望加快推動有關智慧醫療方面的廣泛應用。從筆者與各地業界交流了解到智慧醫療在各地主要發展範疇，包括行動醫療、醫療資訊科技、穿戴式設備、遙距醫療及以個人病歴及基因醫學的個人化醫療等。

第16屆香港國際醫療及保健展會以「智慧醫健 創新體驗」為主題將於5月26至28日舉行，給與會者深入了解醫療行業的最新發展趨勢，包括創科發展。

根據一項國際研究數據顯示，2019年全球數字健康市場的規模已達到1,000億美元，在新冠疫情影響下，預計至2026年其市場將增長至6,000億美元。在全球醫療行業趨智慧化的勢頭下，其實香港智慧醫療服務亦蓄勢待發，個人認為現時已形神兼備。

舉例指，本港醫療行業亦正積極推動智慧醫院的建設及落地應用，早前有報導指出香港有醫院正在探索將AI應用於撰寫工作報告上，據知，這些醫院是以生成人工智能系統去協助撰寫醫療報告，而所有生成的報告都會由醫生進行修改和核實，不僅能夠減少人力資源需求，亦能提高工作效率，更促進使醫療服務的準確和可靠性。筆者相信香港的「醫療+科技」實力可推進醫療產業的AI化、智慧化，並迎來再進化。

將會成立的香港人工智能研發院，希望在香港大範圍推廣人工智能的應用，惠及創科界、金融界、醫療界、法律界以至政府服務。

在全球的層面上，根據世界衛生組織所作出的定義，智慧醫院是指利用先進技術來增強患者護理、提高效率，並支持決策的醫療保健設施，透過「數字健康技術」應用，能夠進一步改善患者整體就醫體驗，提升醫療服務質量。智慧醫院的發展不僅是科技進步的體現，更與人類對健康的追求息息相關，隨著AI技術持續改進，智慧醫療不難在全球普及，為改善人類健康帶來重大貢獻。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

