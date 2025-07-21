書展昨停業　今朝9晚11開門　書商：延長時間幫助不大寧獲減租

因為颱風韋帕襲港，香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界昨日（20日）暫停一日，今日（21日）提早至早上9時開放，延長關門時間至晚上11時。部份書商指星期日一向是書迷入場及購物高峰，今早唯有推出減價優惠追回生意，又認為延長開放未能補償損失，「冇乜意思，最好就補返一日比我哋。」



本地網絡作家及出版社創辦人之一的藍橘子同意延長開放時間幫助不大，「寧願（貿發局）減租、扣一日租金，好過現在頭尾加一個鐘」。



部份書商提供折扣優惠，顧客支付$30購買一個紙袋，即可拿走所有可放進紙袋的書。（陳穎欣攝）

部份書商提供折扣優惠，望增加銷量。（陳穎欣攝）

部份書商提供折扣優惠，望增加銷量。（陳穎欣攝）

書商推優惠 可取走所有能塞進$30元紙袋書籍

颱風韋帕昨日（20日）襲港，貿發局宣布書展暫停一日，今日（21日）重新開放，並提早於上午9時開門，晚上關門時間延至11時。今早部份書商提供利用減價優惠，希望吸引人流。

超媒體出版有限公司負責人王先生指，每年書展銷量、人流量最高峰正正是星期日，預計受昨日颱風影響銷售額少一半，延長書展開放時間最多能幫補10%， 「冇乜意思，最好就補返一日比我哋」。他認為停業對小型書商打擊更較大，為了「谷生意」，他推出「來都來了，30蚊拎走」活動，顧客支付$30購買一個紙袋，即可拿走所有可放進紙袋的書。

王先生推出「來都來了，30蚊拎走」活動。（陳穎欣攝）

本地作家：寧願減租都好過延長時間

香港網絡作家、獨立出版社洄水文化創辦人之一的藍橘子，認為星期日停業令銷量下跌30%，書展延長開放時間意義不大。

寧願減租、扣一日租金，好過現在頭尾加一個鐘，就算延長到早上六點開門都冇意思。 香港網絡作家藍橘子

他唯有在社交平台呼籲讀者到場支持，又認為減價未必有用，他以大陸平台拼多多4.9包郵舉例，本地書商打價格戰只會兩敗俱傷，寄語港人「唔好覺得看書或買書只有呢7日」。

本地作家藍橘子認為認為星期日停業令銷量下跌30%，書展延長開放時間意義不大。（陳穎欣攝）

DSE練習書負責人同樣望減租

專門售賣DSE各科練習以及筆記的Notesity營業拓展主任潘雪兒同樣認同星期日是人流和銷量最好，估計停業令整體銷售額下降近20%。由於大部份書籍都是獨家發售，她需要和編寫筆記的DSE尖子討論調整價格，暫時難以提供較大折扣優惠。她認為延長營業時間對銷售額幫助不大，同樣希望貿發局可以减租。

潘雪兒更希望書展可以減租。（陳穎欣攝）

吳小燕期望加長開放時間能帶動下午人流。（陳穎欣攝）

香港商務印書館有限公司董事吳小燕指出，星期日是書展最重要的一天，停業影響銷售額約10%。她期望今日延長開放時間能帶動下午人流，同時方便上班族於下班後入場。

聯合新零售香港有限公司總監劉美兒表示，目前難以預計今年的銷售額。為了彌補昨日全天的營業損失，今早一營業便已推出「風後大優惠」的額外折扣。她認為，延長開放時間對銷量的幫助需視乎今日天氣及讀者的入場意欲，表示「大會願意加長開放時間已經不錯。」