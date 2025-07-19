韋帕風球︱書展逼爆　書迷父子$4000掃貨　書商料明停業減價救亡

強烈熱帶風暴韋帕明日（20日）將於香港以南約40公里掠過，天文台公布將於明日凌晨零時至2時改發8號風球。不少市民今日（19日）趁打大風前夕到灣仔書展，現場人山人海。有參展商指今日人流明顯較過去幾日多，但預計生意額仍會因颱風無法營業而受影響，估計減少三成生意額。



有書展參展商指，今日（19日）人流明顯比過往幾日多。（張智浩攝）

內地旅遊書受歡迎 書商憂「唔落波」影響生意 $30減至$20

強烈熱帶風暴韋帕明日將襲港，有參展商指今日人流較過去數日多，亦有參展商決定減價促銷，但預計生意額仍然會因為風暴而受影響。

售賣有關中國旅遊書籍的程小姐指，今日人流較過去幾日多，「可能趕住聽日打風之前，想快啲掃貨。」她指，一些關於中國偏遠地區例如西藏和新疆的旅遊書較受歡迎。她又指，現時而言今年的銷情如往年相若，但預計生意額或因明日無法營業而減少約一成，因而今天開始為部份書籍進行促銷，「本身30幾蚊減到20幾左右」，期望能提高生意額。「如果聽日凌晨打嘅話，可能下晝都落波㗎啦。咁如果下晝都落波都仲可以做返嘅，但係如果唔落嘅話，就會擔心，呢個就真係麻煩」。

程小姐指，今日開始為部分書籍減價，期望能提高生意額。她又預計生意額或因明日無法營業而減少約一成。（張智浩攝）

另一間售賣內地書籍的姓李員工表示，雖然今年人流較去年多，但生意額只是較往年好一點。她又預計，明日很有可能因為8號風球而無法營業，預計損失約30%生意額，「（生意）係嗰兩日星期六日咋嘛，雖然係暑假。」她又指，有詢問過大會能否再加開一天，但因為需要準備動漫節而無法安排，她期望今天可以做更多生意。

姓李員工預計將會損失約3成生意額。（張智浩攝）

售賣有關香港巴士書籍的姓陳老闆形容，今年銷情慘淡，又認為或與香港經濟不景有關，市民的消費欲不高。他又指，由於攤位鄰近宗教區，人流亦比其他區域疏落，影響生意額。他又預計因颱風導致明日無法營業，預計今年生意額將會大跌50%，約1至2萬元，「本身都唔多，雪上加霜囉。」

超級書迷兩父子豪花4000元購書 有書迷改期拖箱掃書

胡先生指他是購買超級書迷證入場，因為本身在附近工作，之前已經來過書展幾天，「平時食飯就可以上嚟行一個鐘左右」。他今日希望趁打風前夕，帶同兒子到書展逛逛，又認為人流較預期多。胡先生帶同了一個大型環保袋到場，購買了一些文具、零食和書籍，花費了約4,000元。他又指「現時天氣尚算ok」，不擔心會影響到行程。

程小姐今日帶同行李箱到場，購買了6至7本小說和有關超自然的書籍，共花費約600元。她又指，受颱風影響而調動了安排，「我本身係聽日嚟嘅，但就係驚打風所以今日嚟」。