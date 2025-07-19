韋帕風球｜貿發局：書展、運動消閒博覽和零食世界 周日暫停開放
撰文：任葆穎
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熱帶風暴韋帕（Wipha）逼近本港，3號強風信號現正生效，天文台公布將會在明日（20日）凌晨零時20分改發8號風球。貿發局宣布，香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界於明日（20日）暫停開放。如明日下午4時30分或之前取消八號熱帶氣旋警告信號，三項展覽將於信號取消2小時後重新開放予參觀人士，並延長開放。
貿發局表示，諮詢參展商及考慮客觀條件後，將有新安排。如八號熱帶氣旋警告信號明日下午4時30分或之前取消，三項展覽將於取消2小時後重新開放予參觀人士。三項展覽開放時間將調整如下：
7月20日
．香港書展將延長開放至晚上11時
．香港運動消閒博覽和零食世界亦延長開放至晚上10時
7月21日
．香港書展將提早於上午9時開放，並延長開放至晚上11時
．香港運動消閒博覽和零食世界亦提早於上午9時開放，並延長開放至晚上10時
倘明日全日停開 周一將提早及延長開放
若八號熱帶氣旋警告信號於7月20日下午4時30分後取消，當天所有展覽會全日停開。三項展覽於7月21日開放時間將調整如下：
．香港書展將提早於上午9時開放，並延長開放至晚上11時。
．香港運動消閒博覽和零食世界亦提早於上午9時開放，並延長開放至晚上10時
7月22日開放時間維持正常，三項展覽均由上午9時開放至下午5時。
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