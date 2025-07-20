颱風韋帕10號風球｜書展周日未能營業　貿發局：周一朝9晚11開放

颱風韋帕（Wipha）逐漸遠離本港，天文台在下午4時10分改發8號東南烈風或暴風信號，並考慮在晚上7時至9時改發3號強風信號。 貿發局宣布，香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界將於明日（21日）重新開放，並提早於上午9時重新向參觀人士開放，同時延長晚上開放時間。



貿發局宣布，香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界將於明日（21日）重新開放，並會提早開放。（資料圖片／夏家朗攝）

貿發局表示，由於天文台宣布考慮在晚上7時至9時改發三號強風信號，香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界將於明日（7月21日）提早於上午9時重新向參觀人士開放，同時延長晚上開放時間， 讓更多市民及旅客可以把握機會，一票盡享閱讀文化、運動消閒和選購零食的樂趣。

7月21日

．香港書展將提早於上午9時開放，並延長開放至晚上11時

．香港運動消閒博覽和零食世界亦提早於上午9時開放，並延長開放至晚上10時



7月22日

• 三項展覽均由上午9時開放至下午5時。



貿發局表示，持有7月20日有效門票的人士，可憑門票於本屆香港書展、香港運動消閒博覽和零食世界餘下展期入場，或申請退票。退票安排不適用於贈票及貴賓票，退票詳情請留意書展網站(www.hkbookfair.com) 公布。