利物浦下午抵港　球迷攜母親接機惟食白果　盧卡斯利華現身簽名

全球知名足球隊利物浦今日（21日）抵港，備戰周六（26日）在啟德體育園上演的「香港足球盛會2025」表演賽。球隊乘坐航班下午3時許抵港，有數十名球迷等候接機，有球迷更帶同媽媽一起感受氣氛。不過球隊經特別通道離開，令在接機大堂等候球迷與球隊緣慳一面。



一同來港的球隊名宿、前球員盧卡斯利華（Lucas Leiva）則經接機大堂離開，十分親民，與球迷合照及簽名。據悉一眾球員將入住尖沙咀區的酒店。



有數十名球迷接機。（洪戩昊攝）

球迷帶同母親感受氣氛

下午約3時，數十名利物浦球迷在機場的接機大堂等候。球迷許先生與母親一同到場接機，許先生指母親並非球迷，但希望讓她見見球員，感受氣氛。

球隊是次訪港，許先生期望可以目睹新球員的表現，尤其是英超史上轉會費最貴的華迪斯（Wirtz）：「佢係第一次喺球迷面前表演，所以都想睇下。」

球迷許先生與母親一同到場接機。（洪戩昊攝）

球迷杜先生指，一早知道接機見到球員機會不大，但依然決定到場碰運氣。（洪戩昊攝）

球迷稱將到球員入住的酒店等候

另一球迷杜先生指，一早知道接機見到球員機會不大，但依然決定到場碰運氣。他待會會到球員下榻的酒店等候，未來數日亦會留意球隊動向，看看球員會否出席商業活動。

早前利物浦球員祖達因車禍離世，杜先生相信球隊現時心情會有點沉重，「希望我哋香港利迷聚集，畀到啲力量佢哋，等佢哋知道『You'll never walk alone』（你永不獨行）。」

球隊名宿盧卡斯利華（Lucas Leiva）經接機大堂離開，表現十分親民，簽名、合照有求必應。（洪戩昊攝）

球隊名宿盧卡斯利華（Lucas Leiva）經接機大堂離開，表現十分親民，簽名、合照有求必應。（洪戩昊攝）

前球員盧卡斯利華與球迷合照、簽名

雖然球隊球員經特別通道離開，球隊名宿盧卡斯利華（Lucas Leiva）經接機大堂離開，表現十分親民，簽名、合照有求必應。

球隊周四（24日）會公開操練，周六則在啟德體育園與AC米蘭踢「香港足球盛會2025」表演賽，其後便會離港。

利物浦訪港

利物浦亞洲行29人大軍名單

門將：艾利臣比加（Alisson Becker）、馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）、彼斯（Ármin Pécsi）、活文（Freddie Woodman）、米舒亞（Kornel Misciur）



後衛：祖高美斯（Joe Gomez）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）、伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）、森美卡斯（Kostas Tsimikas）、安德魯羅拔臣（Andy Robertson）、干拿巴特利（Conor Bradley）、謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）、米路斯卻基斯（Milos Kerkez）



中場：盧卡史提芬臣（Luca Stephenson）、遠藤航（Wataru Endo）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、哈維艾利洛（Harvey Elliott）、賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、泰拿摩頓（Tyler Morton）、迪利尼約尼（Trey Nyoni）



前鋒：路易斯迪亞斯（Luis Díaz）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、加普（Cody Gakpo）、賓杜克（Ben Doak）、科利安華迪斯（Florian Wirtz）、恩古莫亞（Rio Ngumoha）



利物浦啟程訪港。（利物浦官網）