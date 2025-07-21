利物浦今日下午抵港　29人訪港名單精銳盡出　據悉入住尖沙咀酒店

利物浦本周訪港，這支應屆英超冠軍周日（20日）晚在英國曼徹斯特登機，前往香港，預計今日（21日）下午3時多抵達赤鱲角機場。利物浦昨日亦公布亞洲行29人大軍名單，所有重量級新援皆有隨隊，包括以1.16億鎊加盟的德國國腳科利安華迪斯。盛傳獲拜仁慕尼黑及巴塞隆拿青睞的哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯也在陣中，但意大利翼鋒費達歷高基艾沙卻不在名單之中。



利物浦隊長雲迪積克與機長合照。（利物浦官網）

利物浦周日下午在訓練基地踢了一場閉門友賽，憑達雲紐尼斯大演帽子戲法，加上費達歷高基艾沙及小將恩古莫亞各建一功，以5：0大勝史篤城。傍晚，利物浦就啟程，出發到香港開始亞洲之旅。利物浦在英國時間周日晚於曼徹斯特機場，登上贊助商日航的波音777客機。據網上消息，利物浦的航班編號為JL8822，大約在香港時間今日下午3時23分抵達赤鱲角香港國際機場。

利物浦訪港的29人名單精銳盡出，除了費達歷高基艾沙，其餘一隊主將皆有隨隊，包括獲拜仁慕尼黑及巴塞隆拿青睞的哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯也在陣中。新兵方面，以1.16億鎊加盟的德國國腳科利安華迪斯會訪港，謝利美費林邦及米路斯卻基斯兩位後防新兵亦有隨隊。

利物浦訪港，周日晚從英國上機。（利物浦官網）

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據了解，官方沒有在機場大堂安排接機活動，利物浦職球員會經私人通道上車，直接坐旅遊巴從機場到酒店休息；利物浦訪港期間，會入住尖沙咀的香港瑰麗酒店。

利物浦會在7月26日晚上7時30分，於啟德主場館友賽意甲球隊AC米蘭。AC米蘭預計將於7月24日下午抵港。利物浦在香港友賽AC米蘭後，就會前往日本，在7月30日晚友賽橫濱水手。

利物浦亞洲行29人大軍名單：

門將：艾利臣比加（Alisson Becker）、馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）、彼斯（Ármin Pécsi）、活文（Freddie Woodman）、米舒亞（Kornel Misciur）

後衛：祖高美斯（Joe Gomez）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）、伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）、森美卡斯（Kostas Tsimikas）、安德魯羅拔臣（Andy Robertson）、干拿巴特利（Conor Bradley）、謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）、米路斯卻基斯（Milos Kerkez）

中場：盧卡史提芬臣（Luca Stephenson）、遠藤航（Wataru Endo）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、哈維艾利洛（Harvey Elliott）、賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、泰拿摩頓（Tyler Morton）、迪利尼約尼（Trey Nyoni）

前鋒：路易斯迪亞斯（Luis Díaz）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、加普（Cody Gakpo）、賓杜克（Ben Doak）、科利安華迪斯（Florian Wirtz）、恩古莫亞（Rio Ngumoha）