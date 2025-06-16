利物浦官方限定店開幕　T恤等香港限量精品最平$69｜附價錢、地址

英超球隊利物浦下月26日來港對戰意甲AC米蘭，利物浦香港官方球迷會為比賽率先造勢，今天（16日）起聯同港鐵在尖東站推出官方主題店，發售香港限定T恤、鎖匙扣、陶瓷杯等，最平只需69元。



球迷下月初到主題店更可搶先買到香港季前賽T恤、圍巾等，同場展出多款私人珍藏，包括球星簽名球衣。開張首兩星期，購物滿300元可參加扭蛋抽獎一次，有機會獲得「香港足球盛會2025-利物浦對AC米蘭」入場門票，或利物浦頸巾或優惠券。



港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張，展示球迷會珍藏。（吳焜曜攝）

限定店設利物浦「冠軍紅牆」打卡點

利物浦官方限定店早上在尖東站揭幕，記者觀察多達二、三十多名球迷開張前已到場等候，店內設有利物浦主題打卡點、奪冠主題「冠軍紅牆」，同時展出利物浦香港官方球迷會珍藏，包括球星簽名球衣、應援品等。

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

多款限定利物浦精品印「Hong Kong」 最平$69

焦點之一是店內發售多款香港限定精品，兩款各白色和紅色的T恤售價299元，其中一件更印上「Hong Kong」字眼，具紀念價值，為下月26日來港對戰AC米蘭的利物浦提前造勢。

陶瓷杯預計本月底到店，同樣有「Hong Kong」字眼和利物浦球會標誌。其餘限定精品包括69元的鎖匙扣及69元的雪櫃磁貼。

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張，有球迷帶同兒子到場選購精品。（吳焜曜攝）

有球迷帶同兒子到尖東站利物浦限定主題店，選購球衣、圍巾等，花至少數百元，形容「好開心」。

香港限定利物浦T恤（紅色或白色）$299

香港限定利物浦陶瓷馬克杯（紅色或白色）$129

香港限定利物浦鎖匙扣 $69

香港限定利物浦鎖匙扣 $69（港鐵提供）

香港限定利物浦雪櫃磁貼 $69

香港限定利物浦雪櫃磁貼 $69（港鐵提供）

7月起售賣多款香港季前賽限定精品

7月初起，尖東店率先發售香港季前賽系列精品，包括打氣圍巾、季前賽T恤等。

香港季前賽T恤（紅色或黑色） $299

香港季前賽圍巾 $199

香港季前賽圍巾 $199（港鐵提供）

香港季前賽帆布包 $129

香港季前賽帆布包 $129（港鐵提供）

香港季前賽毛巾 $129

香港季前賽毛巾 $129（港鐵提供）

香港季前賽鑰匙鏈 $69

香港季前賽鑰匙鏈 $69（港鐵提供）

香港季前賽扇子 $49

香港季前賽扇子 $49（港鐵提供）

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

售賣多款國際版系列商品

除了香港限定精品，店內亦售賣多款國際版系列商品，包括今年英超冠軍賽利物浦紀念圍巾、針織毛、球衣、CAP帽等，更有專爲寵物而設的專屬單品，包括節日主題三角領巾和狗狗針織冷衫。

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵尖東站利物浦官方限定店

日期：2025年6月16日起至另行通知

營業時間：上午10時至晚上10時

地點：港鐵尖東站12-14號舖位（閘外近J出口、即K11 Musea出口）