香港足球盛會再推少量門票　利物浦名宿希比亞期待與香港球迷見面

今年7月在啟德主場館上演的「香港足球盛會2025」引起搶飛熱潮，大會早前公布，從球會及海外回收少量門票，並在今日中午起公開發售。利物浦名宿希比亞（Sami Hyypiä）接受香港傳媒的線上訪問，期待再度來港與熱情的香港球迷見面。



希比亞接受香港傳媒線上訪問。

啟德體育園主場館今夏將上演「香港足球盛會2025」，利物浦與AC米蘭先在7月26日碰頭，表演賽的門票早已售罄。大會早前公布，從海外及球會回收少量門票，並在今日（19日）中午12時起公開發售。

希比亞是香港的常客，過去曾多次訪港，他坦言對香港甚有認識，最難忘的風景原來是人，「我曾經來過香港好多次，看過香港很多美麗的景色，亦嚐過美食，但我最期待是與球迷見面，香港球迷向來十分熱情，而且可以在全新的啟德場館看到利物浦對AC米蘭，這個對決必定精彩。」

希比亞。（公關提供）

荷蘭籍教頭史諾接替高普後，隨即在利物浦取得成功，首季執教即贏英超冠軍，希比亞認為史諾以成績說話，「有人說利物浦今季贏冠軍有幸運成分，因為競爭對手發揮不佳。史諾接掌利物浦的第一季，本身接替受人愛戴的高普已有不少壓力，但他麾下的紅軍表現穩定，令人驚喜。」

每支球隊每季都以贏盡一切為目標，而利物浦上季只贏英超，希比亞認為並非完美的一季，而史諾經過一季的觀察後，對球隊的陣容有更深的理解，在今夏轉會窗已有不少動作，簽入費林邦取代離隊的阿歷山大阿諾特，同時傳聞再會簽入幾位新兵，希比亞希望新球員為球隊帶來正面作用，來季以贏得更多錦標為目標。