醫管局擬下月全面推新模式加快白內障手術排期　有個案獲加快兩年

白內障是香港常見眼疾，目前本港輪候白內障手術個案近6.6萬宗。醫管局在大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院試行「高流量白內障服務模式」，去年12月至今共進行632宗手術，手術室每節可進行手術量增幅達60%。有病人個案由排期4年，獲加快至輪候2年已可做手術。醫管局計劃在今年8月於所有聯網推行這種新模式。



醫管局在雅麗氏何妙齡那打素醫院試行「高流量白內障服務模式」，（左起）病人李女士、新界東醫院聯網高級護理主任（中央護理部）唐美霞、醫管局質素及安全總監黃立已、雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院醫院行政總監冼藝泉、新界東醫院聯網（眼科及視覺科學學系）統籌楊樂旼。（吳焜曜攝）

白內障是香港常見的眼疾，常見於較為年長人士，醫管局現時每年約有2.5萬至3萬宗白內障新症，截至今年6月30日，輪候白內障手術的個案共有65,944宗，輪候時間平均約3年。

去年施政報告提出將白內障手術的服務能力提高20%，即在2025至26年度增加約5,000宗手術服務。因此，醫管局推出「高流量白內障手術服務模式」，去年12月首先在雅麗氏何妙齡那打素醫院試行。

進入手術室前，護士會先為病人量度血壓。（吳焜曜攝）

有個案等候時間縮減一半 由4年變2年 手術全程僅2小時

在新計劃下接受手術的60歲病者李女士分享，她在2020年開始眼花，翌年獲轉介到明愛醫院求診，至2023年獲醫生確診為白內障，最初獲告知需排期4年輪候做手術。不過，就在今年5月收到院方來電，詢問有否興趣參與新計劃，可獲安排於6月接受手術。等候時間由4年縮短至只需2年。

李女士表示，在手術當日，約下午1時45分到達病房，約半小時後進入手術室，手術過程歷時20分鐘，取藥後，3時半便能離開醫院，全程只需兩小時。

60歲李女士受益於新計劃，等候時間由4年縮短至2年。（吳焜曜攝）

手術量由每星期10宗升至64宗

服務模式實行以來，從今年1月至6月，在雅麗氏何妙齡那打素醫院的白內障手術時段由每星期1天逐步增加至每星期4天，由每星期2節增加至每星期8節。在新服務模式下，手術室每節時段可進行的手術量，從傳統模式的每節5宗增加至每節8宗。換言之，手術室每星期可進行的手術量由10宗上升自現時的64宗。醫管局計劃在今年8月於所有聯網增設高流量白內障手術節數。

新模式病人需符合6大要求

新界東醫院聯網（眼科及視覺科學學系）統籌楊樂旼教授表示，新模式將篩選合適病人參與，病人年齡需符合六項要求，包括年齡需低於85歲、無其他複雜疾病、手術後無需住院、活動自如、能夠配合醫療指示（即弱智、老人癡呆、無生活自理能力人士未符合要求），以及輪候白內障手術超過2年。目前輪候白內障手術的病人中約有20至30%符合要求，即約13,200至19,800宗。

新模式下，手術護士會分為兩隊，交替進行手術，以節省儀器準備時間。（吳焜曜攝）

新模式下，手術護士會分為兩隊，交替進行手術，以節省儀器準備時間。（吳焜曜攝）

新模式下，手術護士會分為兩隊，交替進行手術，以節省儀器準備時間。（吳焜曜攝）

8方面減少醫生工作 加快手術流程

雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院醫院行政總監冼藝泉醫生表示，白內障手術中心於上月成立，自去年12月試行以來已服務超過632名病人。他表示，新模式透過8方面減少醫生工作、讓醫生專注手術，加快手術流程。

首先，會按照六項要求選擇符合標準的病人。另外會賦能病人，讓病人在手術前自行使用散瞳眼藥水，院方會預先處方並指導病人使用。第三，醫院會採用新設計的入院和手術記錄文件，簡化入院文書及紀錄。病人只需穿手術袍及更換拖鞋便可進行手術。

模式會篩選合適病人參與，病人需要活動自如，能自行步向手術台。（吳焜曜攝）

增2名護士交替進行手術 術後15分鐘即可出院

手術護士由3名增加至5名，其中4人分為2隊，交替進行手術，節省準備儀器的時間。另外會有1名護士負責消毒眼睛及皮膚，亦安排1名受訓練的文職人員準備手術記錄及出院摘要，讓眼科醫生專注為病人準備手術。

在手術後15分鐘內兩次監察病人的生命體徵，如沒有不適及生命體徵穩定即可出院，整個過程的平均留院時間由342分鐘，減少208分鐘至134分鐘，增加處理病患數量。

術後15分鐘內會2次監察病人的生命體徵，如沒有不適及生命體徵穩定即可出院。手術過程連住院時間可縮短至兩小時。（吳焜曜攝）

醫院管理局質素及安全總監黃立已醫生表示，醫管局會繼續採取改革措施，在所有聯網推薦高流量白內障手術節數，以增加服務量，讓病人早日重拾光明。