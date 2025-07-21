醫管局引非原廠藥降成本　7成藥廠願降價平均減兩成　主涉治癌藥

公立醫院藥物開支每年過百億元，醫院管理局早前成立「成本評估小組」負責與藥商磋商，評估新藥成本效益及其總成本影響，從而減低引入新藥成本。醫管局指，在參考科學研究數據和內地醫保價格等指標下與藥廠議價，結果有七成藥廠願意減價，主要是治療癌症藥物，平均減幅多達兩成。



醫管局行政總裁高拔陞指，醫管局提升效能效益措施中，包括加強藥物管理，面對不少藥物專利到期，局方會開拓高質素副廠藥，亦透過引入更多供應商、推行統一採購等，令採購醫療器械開支降低至少一成。



高拔陞舉例指，過往引入非原廠藥比較多是用量較大藥物如撲熱息痛，而自十多年前開始新藥物種類更多，無論是癌症、罕有病還是慢性病，陸續有更多藥物過了專利權，醫管局可把握相關機遇。



醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫管局稱多範疇精準投放資源 料節省逾10億元開支

醫管局表示，過去兩年透過應用資訊科技精簡行政程序、加強藥物儀器採購和能源管理等措施，提升運作表現和效益，初步粗略估計可節省至少10億元開支。

醫管局又指，「成本評估小組」與藥廠議價，有7成藥廠願意降價，平均減幅為兩成，多為治療癌症藥物。高拔陞指，醫管局提升效能效益措施，包括加強藥物管理，而不少藥物專利到期，局方會開拓高質素副廠藥，並透過引入更多供應商、推行統一採購等，令採購醫療器械開支降低至少一成。