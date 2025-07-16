醫管局全額資助修讀視覺矯正學碩士　學成後須返港服務至少五年

眼睛是「靈魂之窗」，是讓我們認知世界的其中一個重要感官，甚至可以反映我們的內心想法。如此重要的器官，一旦眼睛不適大部分人都會尋求眼科醫生或視光師的協助。在醫管局，除了上述兩個職系，視覺矯正師也是專門協助眼球出現問題的病人。



撰文：醫院管理局總行政經理（專職醫療） 潘綺紅女士



視覺矯正師主要處理眼球運動和雙眼協調等問題，以非手術方式治療斜視、弱視、視覺神經障礙，減輕病人視覺不適。（醫管局圖片）

與視光師屬同一職系 以非手術方式治療

「視覺矯正師」與「視光師」同屬專職醫療人員。一般市民遇到視力問題時，較常接觸視光師；而視覺矯正師則是主要處理眼球運動和雙眼協調等問題，以非手術方式治療斜視、弱視、視覺神經障礙，減輕視覺不適。透過「矯正」的方式，例如在病人的眼鏡貼上三稜鏡，利用光學原理將可能因視神經受影響而出現重影的影像重新結合，改善病人的視力，重拾正常生活。

新一輪計劃將於7月底截止

現時，香港院校未有提供認可的視覺矯正師培訓課程，所以醫管局由2005年起不定期開辦海外培訓資助計劃，全額資助合資格人士赴外地修讀相關課程，並須於畢業後在醫管局服務至少五年，以確保有足夠人手應付市民對視覺矯正服務的需求。今年，我們便正招聘合適的人選，到英國修讀兩年期的視覺矯正學碩士課程，申請人須具認可大學的學士學位，並取得二級（乙等）榮譽或以上的成績，今輪計劃將於7月30日截止報名（詳情參閱下表）。

視覺矯正師利用不同工具檢查病人眼部缺損的位置和情況。（醫管局圖片）

照護病患 更溫暖家屬心

現時擔任屯門醫院駐院視覺矯正師的鄭菲菲，便是資助計劃下的其中一位畢業生，她憶述在醫管局工作接近兩年，能夠幫助病人為她帶來滿足感：「曾經有十多歲正值青春期的少年， 從小就有斜視， 但隨著年紀漸長， 眼睛外斜程度愈發嚴重，十分影響他在學校的社交生活。 」面對當時非常焦慮的少年和母親， 菲菲先幫他做檢查， 量度眼睛外斜的角度，並向他們解釋手術可以改善外斜、 將眼位拉直及 改善外觀，同時 安撫他們的情緒和恐懼，並給予足夠的支持，讓他們明白往後的治療道路並不孤單。

我曾聽聞一些有志投身視覺矯正師的年輕人，因擔心自身學歷背景並不相關而卻步。作為過來人的菲菲正好可以釋除疑慮：「我本身是修讀生物醫學工程的，我認為只要在面試前多了解行業相關資料，面試時多解釋自身優點，以及怎樣轉化這些優點為這份工作的優勢，便不用太擔心。」菲菲又認為，擔任視覺矯正師需要足夠的耐性和同理心，利用簡潔且清晰的語言向病人解釋病情，鼓勵有相關特質的人士投身行業。

視覺矯正師碩士課程資歷要求：

1. 學歷要求

．獲得二級（乙等）或以上的榮譽學士學位，理科學位優先，但其他專業背景的申請者亦被考慮；

．非持有理科學位的申請者需提供補充材料，證明其具備相關近期工作經驗或進修經驗。

2. 語言能力

．符合修讀相關海外課程的英文水平要求，例如達到國際英語水平測試制度(IELTS)整體評級中的7級，且在同一成績單中，聆聽、閱讀、寫作和口語各項均達到不低於6.5級

．成績有效期需持續至課程開始

．能操流利粵語，並具備良好的中文書寫能力。

3. 申請方法（截止日期為7月30日）：

申請連結:

https://ha.taleo.net/careersection/ha_ext_cs/jobdetail.ftl?job=HO2507023

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

