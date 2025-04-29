HKTVmall伙香港郵政　全港118間郵局成自取點　周三起陸續開放

早前與京東香港隔空過招的HKTVmall與香港郵政合作，擴大自取點數目。 HKTVmall指出，與香港政合作於全港118間郵政局（機場郵政局除外）設立合作自取點，令HKTVmall的自取點數目增至219個。



HKTVmall指出新增的郵政局自取點將於周三（30日）陸續開放，涵蓋港九新界，以及長洲﹑大澳等離島區。

HKTVmall已取消所有訂單的免費自取門檻，任何客戶在該電商平台購物，不論金額及產品均可以享有免運費﹑極具靈活彈性的自取訂單服務。

客戶需件送抵郵局3日內取貨

HKTVmall又指出，客戶在平台網購任何室溫乾貨產品﹑訂單重量不逾20公斤，即可於「送貨地址」中選擇前往郵政局自取。間郵政局自取。訂單將於客戶選擇的送貨時段送到指定郵政局自取點。客戶只需要在訂單到達郵政局起計的3日內，於郵政局的開放時間到櫃位向當值郵差出示「收貨 QR Code」或訂單編號,即可自取訂單。