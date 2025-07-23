網購陷阱｜平台禁運照送　梁文廣指非官方集運商規管鬆散　促抽查

【網購/集運/跨境網購/自提點】網購盛行同時帶來風險。廣東省消委會、香港消委會及澳門特區政府消委會周二（22日）聯合發出五項有關網購的消費提示，提醒消費者保持謹慎。立法會議員梁文廣今早（23日）在電台節目中表示，一些內地大型網購平台設有機制，不容許市民購買禁止出售到香港的貨物，但經非官方合作的集運商仍可以運送來港，認為對這些集運商的規管鬆散，又提到最多市民投訴的涉及鮮活食品及訂製傢俬等，往往求助無門。



香港市民近年越來越常在內地網購平台購物，然後到自提點取貨。（資料圖片/陳穎欣攝）

梁文廣今早在港台節目《千禧年代》指，最近因多了網購平台提供「包郵」服務，市民由網購食品轉為買多了日用品、電器及訂製品，如傢俬，他續指近日在社區內收到越來越多網購相關貨品的投訴。

他指出收到有關網購的投訴中，佔最多的是食物，如一些需冷藏食品，可能在運送來港的途中已「溶雪」變壞，甚至影響其他貨物；其次是電器，有市民曾購買電視，但在運輸過程有損壞，導致瑩幕碎裂。這些情況中，網購平台及集運公司都不會負責，市民最後求助無門。

對於粵港澳三地消委會建議在網購時可先與賣家商討退款等要求，梁文廣認為「願意夾最好」，但網購平台商品較本港便宜，賣家「未必會同你傾」，加上香港市民收貨時沒有拍攝「開箱」影片的習慣，難以追討。

他稱，雖然內地大型網購平台會防止香港市民購買不能來港的貨物，如鮮肉，含火藥的玩具等，但當市民選擇使用集運，因為集運點多在內地，所以該些網購平台便會容許市民繼續購買，而平台在賣出貨物後便沒有責任。

此外，一些官方合作的集運商會留意貨物是否可以運來本港，但如市民選擇了用非官方集運商，由於對他們的監管較鬆散，他們基本上不會理會是否需要許可證，或關稅等香港法例問題。梁文廣認為政府部門有需要加強抽查，海關亦可要求集運商在報關時填寫齊全資料，如貨物類別等；需要提醒集運商，或中港運輸公司，如運送禁止來港的貨物要負上部份刑責。

立法會議員梁文廣（資料圖片/馮子健攝）

立法會批發及零售界議員邵家輝則指近年本港市民網購活動頻繁，亦越來越熾熱，由於內地網購平台的貨品價格較低，市民現已轉為買多了日常用品。

對於近日有人網購了鮮活食品，如生蠔等需冷藏的食物，邵家輝指一些貨物是不能經網購入口本港的，如鮮肉及部份品種的蘭花等，另外電器在本港亦要符合「四電一腦」的要求。他表示內地一些大型網購平台的系統會偵測買家的位址（IP），如發現是在香港，便會阻止買家選擇有關貨物。不過如市民使用集運，則仍可以買入並運送來港。

立法會批發及零售界議員邵家輝。（資料圖片/廖雁雄攝）

他認為香港海關需要加強抽檢，另外政府亦可與該些網購平台商議，如何與香港法例對接。邵家輝以山姆超市為例，指山姆超市推出香港網購時，政府亦有和對方接觸，因此山姆超市網購有些貨品在平台剛推出時在香港是不可以購買的。