內地網購｜粵港澳消委會發5提示　指部分商品僅售予內地應謹慎

早前一名13歲少年透過內地網購平台「拼多多」購買煙霧彈後被捕，引起社會對跨境網購平台的關注。廣東省消委會、香港消委會及澳門特區政府消委會，今日（22日）聯合發出五項消費提示，指部分內地商品因受當地政策法規、物流成本、商品性質及營銷策略等因素影響，只予內地市場銷售，提醒消費者保持謹慎、提前做足「功課」。



三地消委會亦指出，不少港澳消費者在網購內銷商品時，遇上退貨或換貨等消費糾紛，投訴時亦出現困難，提醒消費者應優先選擇提供退貨運費保險的商品，並妥善保存訂單資訊等憑據。



不少港澳居民透過內地網購平台購買商品後，會安排集運到港。（資料圖片／陳穎欣攝）

法律標準各有不同 宜核對商品信息

三地消委會表示，目前港澳與內地對產品標準及規定各有不同，例如產品標籤說明、品質標準要求等各方面均有差異。由於內銷商品只需符合內地相關規定及標準，因此港澳消費者若對個別品質標準有特定要求，應在購買前仔細查閲產品的詳細資料、功能說明等資訊。有需要時可進一步查閱產品所參照的品質標準，考慮是否符合自身需求，避免收貨後引起消費糾紛。

早前一名13歲少年透過內地網購平台「拼多多」購買煙霧彈後被捕，引起社會對跨境網購平台的關注。（資料圖片／楊婉婷攝）

運輸流程變複雜 須檢查商品狀況

三地消委會指，跨境網購涉及多個環節，包括商戶發貨、內地物流運輸、集運倉代收及暫存、跨境運輸、本地派送或自取等，而集運倉一般只會檢查包裹外層包裝的完整性，並不提供開箱驗貨服務。若消費者在簽收時發現商品出現破損等問題，便可能因責任難以界定而陷入多方互相卸責的困境。

消費者應盡可能在運輸過程中檢查商品的狀況，若購買貴重、易碎等商品時，可優先選擇能提供開箱驗貨服務的集運倉，或額外購買「開箱拍照」等服務。

不少港澳居民透過內地網購平台購買商品後，會安排集運到港。（資料圖片／吳美松攝）

退換費用存爭議 優先選擇提供退貨運費保險商品

相比在實體店購物，網購較容易出現退貨或換貨的情況。由於內銷商品到達集運倉後的後續物流安排需由消費者自行處理，因此若決定退貨，相關費用往往需要由消費者自行承擔。即使因商品出現品質問題而需要退貨，商戶亦可能會拒絕承擔跨境運費。

三地消委會提醒，消費者應優先選擇提供退貨運費保險的商品，在選購有較大機會退貨或體積較大的商品時，可事先與商戶協商出現品質問題時的退款方案，在雙方達成共識後才選購。

不少港澳居民透過內地網購平台購買商品後，會安排集運到港。（資料圖片／吳美松攝）

清關免稅有規定 留意屬否禁止出境或入境物品

跨境網購涉及海關監管，港澳消費者在購買內銷商品時，需留意是否屬於禁止出境或入境的物品，例如生鮮食品、活生動植物等，並查詢免稅範圍和免稅額。消費者亦可透過內地海關推出的「掌上海關」應用程式事先了解相關資訊，避免因不熟悉內地政策而引致額外費用或損失。香港消費者亦可查閱香港海關有關進出口管制的網站了解更多相關資訊。

遇上糾紛及投訴 應妥善保存訂單資訊、客服溝通紀錄等

消費者在網購時應妥善保存訂單資訊、客服溝通紀錄等憑據。一旦發生消費糾紛時，可先向相關網購平台申請介入處理。若無法解決糾紛，可向所屬地區的消費者委員會或透過廣東消費投訴諮詢信息化綜合平台進行投訴。