全運會｜港區賽事門票最平$50、最貴$500　楊德強冀吸引觀眾入場

由粵港澳三地主辦的全運會將於11月舉行。全運會香港賽區籌備辦公室主任楊德強接受香港電台專訪時指，如果在香港賽區有港隊的賽事，將會盡量現場直播，但若港隊在廣東或澳門的賽事則未必有直播，希望透過錄播或者精華片段的形式讓巿民觀賞。



他亦指，全運會門票設線上線下兩種銷售方式，線上售票系統正進行測試，詳情即將公布。而在香港賽區的門票票價，預計會由最低的約50元至最貴約500元。



全運會香港賽區籌備辦公室主任楊德強。（資料圖片／政府新聞處）

楊德強：全運會門票以「親民價」發售吸觀眾入場

下周六（8月2日）起，本港將會舉辦全運會開幕倒數100日活動。楊德強表示，參照以往比賽做法，部份賽事會以全日票形式售票，劍擊賽事票價會由數十元至數百元，初賽會較便宜，八強至決賽等則可能會以半日票的形式售票。

至於啟德主場館舉行的七人欖球賽事會分3日進行，將會以國際七欖的模式、全日票的形式售票。他強調全運會票價會較為「親民」，希望吸引更多觀眾入場。

港隊在廣東或澳門的賽事未必有直播

電視轉播方面，他表示粵港澳三地基本同意由中央電視台拍攝同製作比賽片段，港隊於內地比賽的片段，亦會傳送返港。如果在香港賽區有港隊的賽事將會盡量現場直播，但若港隊在廣東或澳門的賽事則未必有直播，希望透過錄播或者精華片段的形式讓巿民觀賞。