全運會｜紀念品店下周一開業　羅淑佩快閃店先買3樣：冀大家喜歡

粵港澳三地共同承辦的第十五屆全運會以及殘特奧會將於今年11月舉辦。政府今日（12日）公布香港賽區官方特許商品開售安排，設於啟德體育園啟德零售館3、高鐵西九龍站和灣仔入境事務大樓的首批官方零售店下周一（14日）開業。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日為儀式主禮後即在快閃店掃貨，買了一對吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」公仔、一個徽章和一個搪瓷杯。場內最貴產品之一是限量一套七個的紀念襟章，每套售800元。



文化體育及旅遊局7月12日公布香港賽區官方特許商品開售安排。(陳穎欣攝）

會上公布獎牌設計，在競體項目獎牌的外圍是66道光環，代表第66屆全運會，以及背後是吉祥物「喜洋洋」手持火炬；而群體項目獎牌刻有「發展體育運動 增強人民體質」。（陳穎欣攝 )

會上公布獎牌設計，在競體項目獎牌的外圍是66道光環，代表第66屆全運會，以及背後是吉祥物「喜洋洋」手持火炬；而群體項目獎牌刻有「發展體育運動 增強人民體質」。（陳穎欣攝 )

獎牌設計外圍是66道光環 競體項目及群體項目設計不同

羅淑佩在商品新聞發布會致辭時表示，全運會香港賽區各項籌備工作已進行得如火如荼，再過120日便開始，歡迎市民和遊客關注賽事動態。她指今屆全運會由粵港澳首次共同承辦，更加意義非凡，不僅體現了國家對大灣區發展的高度重視，更是彰顯廣東省、香港特區和澳門特區三地協同合作與發展成果的最佳舞台。

會上公布獎牌設計，由周大福珠寶設計，獎牌設計代表林鴻勝介紹，設計融入不同設計與「巧思」，例如在競體項目獎牌的外圍是66道光環，代表第66屆全運會，以及背後是吉祥物「喜洋洋」手持火炬；而群體項目獎牌刻有「發展體育運動 增強人民體質」，正是1952年時任國家主席毛澤東為中華全國體育總會成立的題詞。

全運會特許商品設計上融入維港景觀、城市地標、本地美食等元素，展現香港賽區獨特魅力。(陳穎欣攝 )

全運會特許商品設計上融入維港景觀、城市地標、本地美食等元素，展現香港賽區獨特魅力。(陳穎欣攝 )

全運會特許商品設計上融入維港景觀、城市地標、本地美食等元素，展現香港賽區獨特魅力。(陳穎欣攝 )

全運會特許商品設計上融入維港景觀、城市地標、本地美食等元素，展現香港賽區獨特魅力。(陳穎欣攝 )

首批三間官方零售店下周一起開幕

羅淑佩表示，在貿易發展局及品牌發展局的全力支持下，成功甄選多家優秀企業，設計及生產一系列別具香港特色的全運會特許商品，既承載着全運會的精神，更融入維港景觀、城市地標、本地美食等元素，展現香港賽區獨特魅力。

「近月來，大家已經有不少機會跟全運會吉祥物喜洋洋和樂融融見面，許多朋友都追問我在哪裏可買到一對帶回家中。」羅淑佩公布下星期一起至全運會期間會全面發售特許商品，市民可到官方零售店購買，今日會場特設快閃店。

首批官方零售店設於啟德體育園啟德零售館3地下中庭、高鐵西九龍站GFM層G6舖和灣仔入境事務大樓一樓。她表示，未來將陸續擴展至全港更多地點，方便市民和旅客選購。

全運會特許商品中，限量一套七個的紀念襟章，每套售價800元。(陳穎欣攝 )

一套七個紀念襟章賣$800

官方特許零售店今日展出了不少文創商品，種類包括公仔、襟章、磁石貼、雨傘、保溫瓶、本子等。商品設計上除了印有全運會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」外，不同商品除了印上「香港」、「HK」字眼，亦融入香港特色元素，有搶包山、雞蛋仔、天星小輪等。

刻有是次全運會標誌的黑色溫水壺，與旁邊幾款有吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」的水杯均售價118元；數款「喜洋洋」和「樂融融」襟章，結合不同香港元素，例如舞獅、搶包山、龍舟等等，每個售價80元；更有限量一套七個的紀念襟章，每套售價800元。

羅淑佩在快閃店購買了一個搪瓷杯，她介紹可用作吃公仔麵。(陳穎欣攝 )

羅淑佩在快閃店購買了一個搪瓷杯，她介紹可用作吃公仔麵。(陳穎欣攝 )

羅淑佩快閃店即買襟章、搪瓷杯以及一對吉祥物公仔

羅淑佩在快閃店購買了一個襟章、一個搪瓷杯以及一對吉祥物公仔，她認為商品價廉物美，「希望大家喜愛這些商品，亦有信心大家和我一樣，會買得很開心。」她表示，紀念品由襟章開始，至將來到金舖亦能買到金幣都有，中等價錢的有公仔或一些香港特色的東西，也有一些實用的東西例如暖壺和用作吃公仔麵的搪瓷杯。

另市民亦可以由今日下午6時起至7月26日，參與「全運100 全民共創百萬公里大挑戰活動」，透過不同的運動，包括步行、跑步，將里數上傳到全運會網頁，全民運動迎接全運會。