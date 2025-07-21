何詩蓓退出游泳世錦賽　泳總：運動員盼帶傷上陣，但全運會更重要

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）今（21日）早在社交網站宣布，因為背傷退出今月在新加坡舉行的世界游泳錦標賽。中國香港游泳總會今日發聲明表示，何詩蓓退出世錦賽，是為了專心備戰全運會，並在文中提及全運會為更重要的賽事。



何詩蓓因傷缺席今月的世錦賽。（袁志浩攝/資料圖片）

何詩蓓社交網站發文：因背傷退出新加坡游泳世錦賽 「急不及待再與列強交手」

泳總在今早發出的新聞稿表示：「原定參賽的中國香港游泳隊運動員何詩蓓，自去年短池世界錦標賽後，積極備戰是次新加坡長池錦標賽。期間，何詩蓓專注且刻苦地進行游泳訓練，引致日積月累的背部勞損。經香港體育學院物理治療師悉心治療後，情況雖有所緩解，但仍有反復，經教練團隊審慎商議後，認為何詩蓓現階段不宜參加高強度賽事。」

何詩蓓受背傷困擾。（Getty Images/資料圖片）

泳總續表示：「儘管何詩蓓本人期望能帶傷上陣，但顧及今年稍後的全國運動會為更重要的賽事，教練團隊與何詩蓓本人經慎重權衡後，為確保運動員能以最佳狀態迎接全運會，遂決定退出是次游泳錦標賽，以專心備戰全運會。」泳總最後提到，運動員的健康至為重要，尊重教練團隊及運動員的決定。

在新加坡舉行的世界游泳錦標賽將於7月27日起舉行，港隊會派出4男6女參加。