全運會徽章結合啟德體育園 李家超：象徵善用設施及能力貢獻國家
撰文：馮子健
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香港將與廣東、澳門共同承辦第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會。行政長官李家超今日（19日）在社交平台表示，香港賽區官方特許商品剛於本周一（14日）開始全面發售，其中一個徽章將啟德體育園與全運會結合在一起，象徵香港善用設施、舉辦盛事的經驗及能力，為國家體育發展貢獻力量。他呼籲大家也要全力支持、全情投入國家體壇盛事，一起搞熱全城體育氣氛。
李家超表示，香港賽區官方特許商品開始全面發售，其中一幅「城市文化徽章」融合多項香港特色建築、地標和本地元素，充分展現香港特色和城市魅力，其中一枚徽章把香港首次承辦的全運會比賽項目，與啟德體育園結合在一起，象徵香港會善用體育園和舉辦盛事的經驗和能力，辦好香港賽區每一個項目，為國家體育發展貢獻一份堅實力量。
今屆全運會破天荒由多個省市共同承辦。李家超稱，粵港澳三地此次聯手，意義非凡，除了深化大灣區城市各領域交流合作，共同推進大灣區高質量發展之外，更體現國家對香港的高度信任與重托。特區既榮幸又期待，必定全力以赴辦好賽事，展現灣區風采。
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