警60巡邏車配備車牌識別鏡頭7月底出更　研納人臉識別被通緝人士

警方60架安裝了流動閉路電視的警察巡邏車，將由7月底開始全面「出更」，計劃今年內增至200架。作為「銳眼」計劃一部份，閉路電視鏡頭配備車牌識別技術，可偵測涉及嚴重罪案或被通緝的車輛。



警方表示，將同步分階段研究「人臉識別技術」的合規應用，以提升警務工作的效能和效益，使香港繼續成爲全球最安全的城市之一。



目前警方正與運輸署、房屋署、康文署及港鐵公司等溝通，將閉路電視影像接入警方影像管理系統，目標在兩三年內納入「銳眼」系統內；警務處會研究將私人擁有的閉路電視公衆地方影像整合至系統內，提升警民合作的滅罪成效。



警方指，所有配備鏡頭的巡邏車也是新車。（黃寶瑩攝）

巡邏車左前方設有鏡頭，配備車牌識別技術。（黃寶瑩攝）

巡邏車左前方設有鏡頭，配備車牌識別技術。（黃寶瑩攝）

警方於全港已安裝3162支「銳眼」鏡頭 助破3宗兇殺案

「銳眼」計劃去年推出至今，警務處已於全港安裝3,162支鏡頭。根據警方數據，截至6月30日，銳眼計劃已成功協助警方偵破351宗案件，拘捕628人；在協助偵破的56宗兇殺、行劫及爆竊等嚴重罪案中，其中三宗兇殺案於警方接報後8小時內偵破，警方亦在數小時內掌握餘下一宗兇殺案及一宗誤殺案的疑兇身份，並於約一日內將疑兇拘捕。

處方目標在今年完成首階段計劃，安裝5,000個閉路電視，到2027年底合共安裝1.5萬支鏡頭。

今年200架警察巡邏車全安裝流動閉路電視 60架已加裝

警方表示，為讓計劃達致最大的效益，計劃今年在200架警察巡邏車上安裝流動閉路電視，用作預防及偵查罪案，處理突發事件用途。由7月底開始，全港警區大約有60架安裝了流動閉路電視的警察車輛正式啟用。

警方介紹銳眼計劃擴展巡邏車。（黃寶瑩攝）

每架警車兩支鏡頭 可以即時識別涉案件車輛

巡邏車上的流動閉路電視具備自動車牌識別系統，系統可以有效識別犯案車輛，提升警隊偵查罪案的能力。警方表示，在日常巡邏中，流動閉路電視會拍攝並分析車輛的相關資料；當偵查案件時，人員可從系統中翻查涉案車輛的資料，因此可以顯著提升調查人員的行動效率。

警方行動部高級督察林豪華指，每輛配備閉路電視的警車將安裝兩支鏡頭，分別在車身的左前及右後方。他以日前打風為例，指若警方收到塌樹報告而派配備閉路電視的警車到場，便能即時將現場情況畫面傳送到後台，方便進一步部署。

林豪華指，閉路電視將在警車巡邏時運作，具備自動車牌識別系統，可以即時識別犯案車輛。

行動部高級督察林豪華表示，每輛配備閉路電視的警車將安裝兩支鏡頭。（黃寶瑩攝）

警方介紹銳眼計劃擴展巡邏車。（黃寶瑩攝）

警方介紹銳眼計劃擴展巡邏車。（黃寶瑩攝）

研究「人臉識別技術」合規應用 準確度可達99%

警方表示，將同步分階段研究「人臉識別技術」的合規應用，以提升警務工作的效能和效益，使香港繼續成爲全球最安全的城市之一。

行動部總督察梁彥文指，以往查案需警員以肉眼大量翻查閉路電視，但「銳眼」系統的高端鏡頭可配合AI人工智能，亦有人臉識別技術。

行動部高級警司梁銘亮補充，配備人臉識別技術的鏡頭若拍到可疑人士，可立即通知後台。他指雖然目前本港的閉路電視並未正式應用，但參考外國案例，人臉識別技術準確度可達99%。

行動部總督察梁彥文表示，「銳眼」系統的高端鏡頭可配合AI人工智能，亦有人臉識別技術。（黃寶瑩攝）

行動部高級警司梁銘亮指出人臉識別技術準確度可達99%。（黃寶瑩攝）

拍攝到民居會自動屏蔽 影片一般保存31日

至於保障市民私隱方面，梁彥文表示，若鏡頭拍到私人地方，將會自動屏蔽；而錄像只會保存31日，有調查需要另安排。

警方稱若鏡頭拍到私人地方，將會自動屏蔽。（警方提供）

警方介紹如何保障市民私隱。（黃寶瑩攝）

連接其他部門及機構閉路電視影像需時2至3年

警務處正與相關政府部門包括運輸署、房屋署、康樂及文化事務署以及港鐵公司等展開溝通，今年開始將其他部門及機構所屬的閉路電視影像．接入警務處「銳眼」影像管理系統中，期望於兩至三年內完成。行動部高級警司梁銘亮解釋，由於其他機構系統新舊不一，所以對接需時。

正研究整合私人擁有閉路電視 涉工廈及商廈公衆地方影像

警方表示，另正研究將私人擁有的閉路電視整合至「銳眼」計劃系統內，包括商場、工業大廈和商業大廈等公衆地方的影像，處方承認比較複雜，要處理私隱、是否願意等問題，相信會以自願模式運作。

警務處表示，會繼續推動銳眼計劃發展，務求提升防罪滅罪成效，並會繼續參考世界各地應用閉路電視的嶄新技術，包括前端攝像鏡頭，數據傳輸設備以及後端分析服務器等，務求應用科技提升警務行動效率。