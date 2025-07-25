天眼執法｜警研商場商廈工廈閉路電視駁入銳眼計劃　料先自願模式

警務處去年推出「銳眼」計劃，在全港逐步加裝1.5萬支「天眼」以加強執法，警方表示，會研究將私人擁有的閉路電視公眾地方影像整合至系統內，包括商場、工業大廈和商業大廈等，以提升警民合作的滅罪成效。處方承認比較複雜，要處理私隱、是否願意等問題，相信會以自願模式運作。



▼上海街及豉油街交界行人路▼



警方未來的安裝目標。（黃寶瑩攝）

已安裝3162支「銳眼」鏡頭 警目標2027年底增至1.5萬支

「銳眼」計劃去年推出至今，警務處已於全港安裝3,162支鏡頭。根據警方數據，截至6月30日，銳眼計劃已成功協助警方偵破351宗案件，拘捕628人；在協助偵破的56宗兇殺、行劫及爆竊等嚴重罪案中，其中三宗兇殺案於警方接報後8小時內偵破，警方亦在數小時內掌握餘下一宗兇殺案及一宗誤殺案的疑兇身份，並於約一日內將疑兇拘捕。

處方目標在今年完成首階段計劃，安裝5,000個閉路電視，到2027年底合共安裝1.5萬支鏡頭。

▼洗衣街近旺角道安全島燈柱上▼



▼亞皆老街及通菜街交界車行道▼



▼花園街近煙廠街行人路▼



連接其他部門及機構閉路電視影像需時2至3年

警務處已落實與運輸署、房屋署、康樂及文化事務署和港鐵，今年開始將其閉路電視影像，駁入警方「銳眼」影像管理系統中，預計於兩至三年內完成。行動部高級警司梁銘亮解釋，由於其他機構系統新舊不一，所以對接需時。

▼山東街及通菜街交界行人路▼



▼西洋菜南街及豉油街交界行人路▼



▼砵蘭街及山東街交界行人路▼



警方研駁通私人場所公眾地方閉路電視影像 需處理私隱

警方表示，另正研究將私人擁有的閉路電視整合至「銳眼」計劃系統內，包括商場、工業大廈和商業大廈等公衆地方的影像，處方承認比較複雜，要處理私隱、是否願意等問題，相信會以自願模式運作。

警務處表示，會繼續推動銳眼計劃發展，務求提升防罪滅罪成效，並會繼續參考世界各地應用閉路電視的嶄新技術，包括前端攝像鏡頭，數據傳輸設備以及後端分析服務器等，務求應用科技提升警務行動效率。

警方指，所有配備鏡頭的巡邏車也是新車。（黃寶瑩攝）

巡邏車左前方設有鏡頭，配備車牌識別技術。（黃寶瑩攝）

巡邏車左前方設有鏡頭，配備車牌識別技術。（黃寶瑩攝）

康樂及文化事務署閉路電視系統有1.15萬個鏡頭

房屋署表示，現於超過190條出租公共屋邨的公用地方（包括商場及停車場）共裝設約1,600套閉路電視監察系統，及約720套便攜式高空擲物監察系統。現時為提升保安而裝設於公共租住屋邨的彩色閉路電視系統能清楚攝錄影像，但不具備人面識別及收音功能。

截至今年4月，運輸署在全港道路上安裝了約920部閉路電視，另於管轄的政府隧道和青沙及青馬管制區設置了共約1,120部閉路電視。

康樂及文化事務署表示，轄下場地安裝閉路電視系統主要是保障場地內公眾安全、協助人群管理及監察場地的運作，以確保場地的秩序及安全。閉路電視攝影機數目因應各場地的保安需要而有所不同。根據紀錄，截至去年12月，康文署在十八區轄下場地共設置約11,500部。

港鐵表示，因應日常營運及管理需要，港鐵部份範圍及設施設有閉路電視，協助職員監察車站人流情況，這些閉路電視沒有人臉識別功能。港鐵稱就處理及使用閉路電視片段一直有嚴謹的程序和指引，包括符合個人私隱條例的相關規定，公司內部只有經既定程序獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。

警方介紹銳眼計劃擴展巡邏車。（黃寶瑩攝）

警方介紹銳眼計劃擴展巡邏車。（黃寶瑩攝）

研究「人臉識別技術」合規應用 準確度可達99%

警方表示，將同步分階段研究「人臉識別技術」的合規應用，以提升警務工作的效能和效益，使香港繼續成爲全球最安全的城市之一。

行動部總督察梁彥文指，以往查案需警員以肉眼大量翻查閉路電視，但「銳眼」系統的高端鏡頭可配合AI人工智能，亦有人臉識別技術。行動部高級警司梁銘亮補充，配備人臉識別技術的鏡頭若拍到可疑人士，可立即通知後台。他指雖然目前本港的閉路電視並未正式應用，但參考外國案例，人臉識別技術準確度可達99%。

行動部總督察梁彥文表示，「銳眼」系統的高端鏡頭可配合AI人工智能，亦有人臉識別技術。（黃寶瑩攝）